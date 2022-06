SCR: Vorbereitungsplan komplett – SaisonerÃ¶ffnung am 11.September gegen Rosenheim

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Die Sommerpause neigt sich so langsam aber sicher dem Ende entgegen. Der Dauerkartenverkauf läuft auf Hochtouren und der Kader der Weiß-Blauen...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Die Sommerpause neigt sich so langsam aber sicher dem Ende entgegen.

Der Dauerkartenverkauf läuft auf Hochtouren und der Kader der Weiß-Blauen ist bereits sehr gut gefüllt. Nun kann der SC Riessersee auch beim Vorbereitungsplan Vollzug melden. Die Fans des Sportclubs erwarten insgesamt sieben abwechslungsreiche und interessante Vorbereitungsduelle – drei Spiele davon werden im Olympia Eissportzentrum stattfinden.

Das erste Eistraining ist am Montag, 22.08.2022. In der ersten Trainingswoche stehen neben den ersten Eiseinheiten zudem die obligatorischen Leistungs- und Fitnesstests bei unserem Fitnesspartner DoriVita auf dem Programm. Knapp 1 ½ Wochen später, am 02.09.2022, empfängt der SCR die Hannover Indians um 20:00 Uhr zu Vorbereitungsspiel 1 der neuen Saison. Mit dem letztjährigen Playoff-Halbfinalisten aus Hannover kehren die Garmisch-Partenkirchner gleich zu Beginn der Preseason mit einem anspruchsvollem Gegner zurück aufs Eis.

Zwei Tage später, am 04.09.2022, sind die Werdenfelser beim Oberliga Süd Topteam aus Rosenheim zu Gast. Spielbeginn im Rofa-Stadion ist um 17 Uhr. Am 09.09.2022 gastiert der SCR zu einer besonderen Partie bei den Miners Peißenberg: „In der Region rund um Peißenberg hat der SC Riessersee viele Fans und Anhänger. Als die Anfrage der Miners für ein Vorbereitungsspiel kam, wollten wir unseren Fans in dieser Region sehr gerne die Möglichkeit bieten, bei ihnen vor der Haustüre zu spielen. Wir freuen uns auf diese Partie und sind uns sicher, dass dies ein toller Abend werden wird.“, so Geschäftsführer Panagiotis Christakakis. Das letzte Aufeinandertreffen in Peißenberg gewann der SC Riessersee 2019 in der Verzahnungsrunde klar mit 6:1 vor einer stimmungsvollen Kulisse.

Zwei Tage nach dem Gastspiel im Pfaffenwinkel, am 11.09.2022, kommt es um 16 Uhr zum Rückspiel gegen die Starbulls Rosenheim. Im Anschluss an die bewusst auf 16 Uhr gelegte Partie findet nach der zweijährigen Coronapause endlich wieder eine offizielle Saisoneröffnungsfeier statt. Neben der obligatorischen Spielervorstellung haben alle Fans zudem die Möglichkeit, im Anschluss der Partie die 1. Mannschaft des Nachwuchs des SC Riessersee bei deren ersten Punktspielen der neuen Saison zu begutachten.

Zum Endspurt der Vorbereitung brechen die Jungs von Pat Cortina am 14.09 zu einem Kurztrainingslager nach Leipzig auf. Abschluss und Höhepunkt des Camps wird die Auswärtspartie am 16.09.2022 um 19 Uhr bei den EXA Icefighters Leipzig sein. Zwei Tage später, am 18.09.2022 folgt dann um 18 Uhr das Rückspiel gegen die Sachsen im heimischen Olympia Eissportzentrum.

Die letzte Partie der diesjährigen Preseason führt den Sportclub zum Ligakonkurrenten aus Landsberg. Eröffnungsbully dieser Partie wird um 20 Uhr sein.

Nach knapp 5 ½ Wochen Vorbereitung wird die neue Oberliga Süd Saison mit dem ersten Spieltag am 30.09.2022 eröffnet. Der genaue Spielplan wird in den kommenden Wochen vom Deutschen Eishockey Bund bekannt gegeben.

Auch dieses Jahr sind alle Vorbereitungsheimspiele in der neuen Dauerkarte inkludiert. Die Dauerkarte für die neue Saison ist ab sofort über unseren Onlineshop erhältlich: https://bit.ly/3n6gojC.

Das diesjährige, attraktive Vorbereitungsprogramm im Überblick:

22.08.2022 Erstes offizielles Eistraining

02.09.2022 20 Uhr vs. Hannover Indians

04.09.2022 17 Uhr @ Starbulls Rosenheim

09.09.2022 20 Uhr @ Miners Peißenberg

11.09.2022 16 Uhr vs. Starbulls Rosenheim anschl. Saisoneröffnungsfeier

16.09.2022 19 Uhr @ EXA Icefighters Leipzig

18.09.2022 18 Uhr vs. EXA Icefighters Leipzig

23.09.2022 20 Uhr @ Landsberg Riverkings

30.09.2022 Erster Spieltag Oberliga Süd