SCR: Vertragsverlängerung für Marc Zajic

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Kurz vor Transferschluss im Frühjahr konnten die Weiß-Blauen noch den Stürmer Marc Zajic aus Passau loseisen und der gebürtige Tscheche mit deutschem Pass überzeugte die Verantwortlichen der Werdenfelser.

„Ihm hat es hier gut gefallen, er hat uns mit seiner Einstellung und Arbeitsauffassung überzeugt, daher haben wir uns nach der Saison zusammengesetzt und neu verhandelt. In der letzten Saison kam Marc gerade einmal auf sechs Einsätze, für uns ist er jetzt im Prinzip ein halber Neuzugang.“ umreißt Sebastian Ziener, mit einem Schmunzeln die unkomplizierte Vertragsverlängerung.

Der 28-jährige Stürmer, der sowohl auf dem Flügel als auch als Mittelstürmer eingesetzt werden kann, freut sich über das neue Vertragswerk: “Erstmal freu ich mich sehr über die Vertragsverlängerung in Garmisch, weil der Club die Nummer 1 Wahl für mich war. Dazu kommt auch, dass ich mich sehr auf die neue Saison freue und es kaum erwarten kann, wieder vor unseren Fans im Olympia Eissportzentrum zu spielen.”

Natürlich hatte der Linksschütze auch Angebote von anderen Clubs vorliegen, bestätigt der sportliche Leiter Uli Maurer und umschreibt was den Stürmer auszeichnet: „Marc Zajic hat schon bewiesen, dass er in der Liga punkten kann. Was ihn aber für uns wertvoll macht, ist sein ruhiger Charakter und die Erfahrung, die er in die Kabine bringen wird. Wir freuen uns, dass er trotz anderer Angebote bei uns bleiben wollte.“