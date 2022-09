SCR versteigert unterschriebenen Spielerhelm – Charityauktion zugunsten KJE GAP & Kinderrheumaklinik

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Etwas über eine Woche ist seit der diesjährigen Spielervorstellung des SC Riessersee bereits wieder vergangen. Ganz zu Beginn der Mannschaftspräsentation erklärten...

Ganz zu Beginn der Mannschaftspräsentation erklärten die beiden Moderatoren Daniel Bolz und Josef Brückner auf der Bühne im alten Foyer des Olympia Eissportzentrums, dass sie einen originalen Spielerhelm der Vorsaison mitgebracht hatten: „ Auf diesem Helm werden am heutigen Abend alle Spieler und Verantwortlichen unterschreiben. Im Anschluss versteigert der SCR den Helm zugunsten der KJE Garmisch-Partenkirchen sowie der Kinderrheumaklinik Garmisch-Partenkirchen.“, erläuterte das Moderatorenduo auf der Bühne.

Ab sofort bis zum kommenden Samstag, 24.09.2022 um 19:23 Uhr kann daher ein getragener & funktionstüchtiger Spielerhelm inkl. Visier der vergangenen Saison mit insgesamt knapp 30 Originalunterschriften der diesjährigen Mannschaft per E-Mail ersteigert werden.

„Bereits in der vergangenen Saison haben wir mit einigen Versteigerungen und Charityaktionen unteranderem die KJE sowie die Kinderrheumaklinik unterstützt. Auch diese Saison ist uns unsere soziale Verantwortung bewusst. Dieser wollen wir gerecht werden, dass liegt uns sehr am Herzen. Daher werden wir auch heuer wieder versuchen mit unterschiedlichen sozialen Projekten die Bürger rund um Garmisch-Partenkirchen zu unterstützen.“, erklärt SCR-Geschäftsführer Panagiotis Christakakis den Hintergrund der Helmversteigerung.

Der original unterschriebene und funktionstüchtige CCM Helm inkl. Visier kann ab sofort per E-Mail an mail@scriessersee.de ersteigert werden. Das höchste Gebot gewinnt. Gehen zwei Gebote mit dem gleichen Betrag ein, so zählt die Ankunftszeit der E-Mail. Das frühere Gebot gilt dabei. Für ein gültiges Gebot muss die E-Mail den vollständigen Namen, die Adresse, ein eventuelles Kürzel, sowie den zu bietenden Betrag enthalten. Das Einstiegsgebot liegt bei € 60,00. Der Gewinner der Auktion wird nach Ablauf der Versteigerung per E-Mail informiert.