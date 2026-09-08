Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Süd SC Riessersee SCR verpflichtet zwei weitere Talente
SC RiesserseeTransfer-News

SCR verpflichtet zwei weitere Talente

8. September 20261 Mins read226
Share
Matthias Harr - © Marco Leipold /City-Press
Share

Garmisch. (PM SCR) Der SC Riessersee hat seinen Kader für die kommende Saison mit zwei weiteren 18-jährigen Talenten ergänzt.

Matthias Harr und Arel Bryan Albert werden künftig für die Weiß-Blauen auflaufen und können zusätzlich auch in der U20-Mannschaft des SCR eingesetzt werden.

Der 1,90 Meter große Matthias Harr ist auf der Verteidigerposition zuhause und stammt wie Albert aus der Nachwuchsabteilung der Eisbären Juniors Berlin. Harr konnte bereits erste internationale Erfahrungen sammeln und wurde unter anderem für die deutsche U18-Nationalmannschaft eingesetzt.

Mit Arel Bryan Albert kommt ein talentierter Stürmer nach Garmisch-Partenkirchen, der zuletzt in Nordamerika für die PAL Junior Islanders, das Nachwuchsprogramm der New York Islanders, aktiv war. Auch Albert durchlief zuvor den Nachwuchs der Eisbären Juniors Berlin.

SCR-Geschäftsführer Michael Kreitl sieht in den beiden Verpflichtungen eine gute Möglichkeit, den Kader zu ergänzen: „Gerade durch den Ausfall von Lars Reuß haben wir aktuell großen Bedarf auf der Verteidigerposition. Matthias und Arel sind zwei junge Talente, die bei uns den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung gehen können. Gleichzeitig haben beide die Möglichkeit, in unserer U20 weitere Spielpraxis zu sammeln und sich dort weiterzuentwickeln.“

Mit Harr und Albert setzt der SC Riessersee seinen Weg fort, jungen Spielern eine Perspektive im Seniorenbereich zu geben und ihnen gleichzeitig über die U20 zusätzliche Einsatzmöglichkeiten zu bieten.

Auch interessant:

Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Nord 2026/2027

Kader & Gerüchte Oberliga Süd 2026/2027

Folgt uns

536
Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen?


Share
Previous post Der HCL startet gut in die Vorbereitungsspiele

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

GHZD

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
EHC KönigsbrunnTransfer-News

EHC Königsbrunn schließt Kaderplanung ab

Königsbrunn. (PM EHC) Knapp zwei Wochen vor dem ersten Testspiel hat der...

By8. September 2026
! +HC Ambri-PiottaTransfer-News

Ex-Mannheimer zukünftig in Biancoblù

Ambrì. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta gibt die Verpflichtung des schwedischen...

By8. September 2026
Grizzlys WolfsburgTransfer-News

Angreifer Ross Mauermann ist wieder da!

Wolfsburg. (PM Grizzlys) Die Grizzlys haben auf die Verletzung von Julian Chrobot...

By8. September 2026
JOE / Johannes Radlwimmer
EK Die Zeller EisbärenSC Riessersee

Druckvolle Zeller Eisbären gewinnen in Garmisch

Garmisch. (PM EKZ) Der EKZ zeigt beim SC Riessersee ein gutes Auswärtsspiel,...

By6. September 2026
Copyright 2026 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten