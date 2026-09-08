SCR verpflichtet zwei weitere Talente

Garmisch. (PM SCR) Der SC Riessersee hat seinen Kader für die kommende Saison mit zwei weiteren 18-jährigen Talenten ergänzt.

Matthias Harr und Arel Bryan Albert werden künftig für die Weiß-Blauen auflaufen und können zusätzlich auch in der U20-Mannschaft des SCR eingesetzt werden.

Der 1,90 Meter große Matthias Harr ist auf der Verteidigerposition zuhause und stammt wie Albert aus der Nachwuchsabteilung der Eisbären Juniors Berlin. Harr konnte bereits erste internationale Erfahrungen sammeln und wurde unter anderem für die deutsche U18-Nationalmannschaft eingesetzt.

Mit Arel Bryan Albert kommt ein talentierter Stürmer nach Garmisch-Partenkirchen, der zuletzt in Nordamerika für die PAL Junior Islanders, das Nachwuchsprogramm der New York Islanders, aktiv war. Auch Albert durchlief zuvor den Nachwuchs der Eisbären Juniors Berlin.

SCR-Geschäftsführer Michael Kreitl sieht in den beiden Verpflichtungen eine gute Möglichkeit, den Kader zu ergänzen: „Gerade durch den Ausfall von Lars Reuß haben wir aktuell großen Bedarf auf der Verteidigerposition. Matthias und Arel sind zwei junge Talente, die bei uns den nächsten Schritt in ihrer Entwicklung gehen können. Gleichzeitig haben beide die Möglichkeit, in unserer U20 weitere Spielpraxis zu sammeln und sich dort weiterzuentwickeln.“

Mit Harr und Albert setzt der SC Riessersee seinen Weg fort, jungen Spielern eine Perspektive im Seniorenbereich zu geben und ihnen gleichzeitig über die U20 zusätzliche Einsatzmöglichkeiten zu bieten.

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