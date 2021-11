SCR verpflichtet deutschen Verteidiger

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Der SCR hat den jungen deutschen Verteidiger Filip Hadamczik unter Vertrag genommen. Die beiden vergangenen Jahre verbrachte der Enkel des ehemaligen...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Der SCR hat den jungen deutschen Verteidiger Filip Hadamczik unter Vertrag genommen.

Die beiden vergangenen Jahre verbrachte der Enkel des ehemaligen Tschechischen Nationaltrainers Alois Hadamczik bei den Blue Devils Weiden. Verletzungsbedingt konnte er dort jedoch nur 12 Spiele absolvieren. Zu Beginn dieser Saison verschlug es den 21-jährigen mit einem Tryout-Vertrag in die DEL2 zu den Heilbronner Falken. Nach sieben Einsätzen folgt nun der Wechsel zum SC Riessersee nach Garmisch-Partenkirchen: „Ich freue mich, dass der Wechsel geklappt hat. Nachdem der Tryout in Heilbronn beendet wurde, bestand auf beiden Seiten großes Interesse aneinander. Ich sehe in Garmisch-Partenkirchen die besten Chancen, um in meiner Karriere den nächsten Schritt zu gehen. Die Organisation genießt einen guten Ruf bei der Entwicklung junger, talentierter Spieler und das ist aktuell das Wichtigste für mich“, so Filip Hadamczik zu seinem Wechsel in die Marktgemeinde.

Hockeyausbildung in drei verschiedenen Ländern

Hadamczik begann das Eishockeyspielen in seiner Heimatstadt Opava. Beim heimischen Drittligisten durchlief er bis zu U16 die Nachwuchsakademie. Es folgte ein Wechsel zum U16-Team der Växjö Lakers in die erste Schwedische U16 Liga. Nach zehn Partien in der U16 und sieben Partien in der U18 der Schweden, folgte der Wechsel zurück in die Tschechische Republik. Beim Hauptstadtklub Sparta Prag verbrachte Hadamczik knapp 1 ½ Jahre im U16 und U18 Team und erzielte dort in 52 Partien 18 Punkte – es folgten 10 Partien für die tschechischen Jugendauswahlen. Anschließend führte es den Cousin des Kölner Haie Profis Marcel Barinka, in die Red Bull Akademie nach Salzburg. In seinem ersten Jahr für die Salzburger U18 Auswahl brachte es der 1,81 große und 76 Kg schwere Verteidiger dort auf beachtliche 26 Punkte in 40 Partien, bei einer Plus/Minus Statistik von +38. Knapp 2 ½ Jahre blieb er dort, bevor er Anfang 2020 bei den Blue Devils seinen ersten Profivertrag unterschrieb.

„Ich bin ein guter Schlittschuhläufer und besitze ein hohes Spielverständnis“

Hadamczik beschreibt sich selber als guten Schlittschuhläufer mit einem hohen Spielverständnis: „Ich bin eigentlich ein sehr ruhiger und introvertierter Mensch und mache mir sehr viele Gedanken über verschiedenste Dinge. Trotzdem versuche ich immer, meine Mitspieler zu unterstützen und Ihnen zu helfen, egal ob auf dem Eis oder daneben. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht besonders viel über Garmisch-Partenkirchen oder den SC Riessersee. Aber ich war beim letzten Heimspiel bereits im Stadion und war von der Geschichte sehr beeindruckt. Ich freue mich, ab sofort mein neues Team kennenzulernen und hier Eishockey spielen zu dürfen.“

„Filip will besser werden, das ist eine sehr gute Einstellung und da ist er bei uns genau richtig“

Headcoach Pat Cortina freut sich, einen weiteren Verteidiger im Kader zu haben: „Filip kommt aus einer Eishockeyfamilie. Er ist ein junger Spieler, der besser werden möchte und das passt zu unserer Strategie, junge Spieler entwickeln zu wollen. Ich denke, er wird uns weiterhelfen. Er ist ein guter Schlittschuhläufer und weiß was er mit dem Puck machen muss. Damit passt er sehr gut in unsere Spielphilosophie. Er kommt zu uns weil er besser werden will, das ist eine sehr gute Einstellung und da ist er bei uns genau richtig. Ich hoffe und denke er wird uns Freude bereiten. Er hatte letzte Saison eine schwierige Zeit, da er gesundheitliche Probleme hatte. Aber jetzt geht es ihm Gott sei Dank wieder gut. Ich freue mich ihn in unserem Team zu haben”.