SCR Tryout von Kilian Raubal beendet – Vertrag fÃ¼r jungen Verteidiger bis Saisonende

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Der Tryout-Vertrag mit Kilian Raubal ist kürzlich in einen Vertrag bis zum Saisonende umgewandelt worden.

Der 20jährige hat die sich im Sommer gebotene Chance genutzt und sich seinen Platz im Team verdient.

Pat Cortina zur Weiterverpflichtung von Kilian Raubal: „Er ist ein guter Junge. Ich freue mich, mit ihm zu arbeiten. Kili hat es sich verdient, weil er jeden Tag hart arbeitet, hat allerdings noch einiges an Arbeit vor sich. Aber er ist definitiv auf dem richtigen Weg. Die notwendige -HockeyIntelligence- ist bei ihm vorhanden und er wird uns helfen.“

In den bisher absolvierten Vorbereitungs- und auch Punktspielen wurde Raubal sowohl in Über- als auch in Unterzahlsituationen eingesetzt und bekam das Vertrauen des Trainers. „Bisher haben alle Spieler in jeder Spielsituation die Chance bekommen, sich zu zeigen. Das gehört auch zur Entwicklung unseres Teams, das ist ein großer Teil unserer Herausforderung. Zu meinem Job gehört, dass ich den Spielern helfe und dass sie sich weiterentwickeln.