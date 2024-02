SCR trifft auf Hannover Indians

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Die Hauptrunde der diesjährigen Oberligasaison ist Geschichte, ab sofort regiert wieder die Zeit der langen Bärte, die Zeit der Emotionen und...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Die Hauptrunde der diesjährigen Oberligasaison ist Geschichte, ab sofort regiert wieder die Zeit der langen Bärte, die Zeit der Emotionen und die Zeit des „Siegen oder Fliegen“ – die schönste Zeit des Jahres, die Playoffs stehen vor der Türe!

Der SC Riessersee hat die Hauptrunde souverän auf Tabellenplatz fünf beendet und trifft somit im Playoff-Achtelfinale auf den vierten der Oberliga Nord, die Hannover Indians! Die diesjährigen Playoffs der Oberliga haben dabei eine markante Neuerung. Anders als in den vergangenen Jahren, ist nur noch das Achtelfinale im Modus Best of Five. Ab dem Viertelfinale bis zur Finalserie duellieren sich die Teams im Modus Best of Seven.

Die Termine der Playoff-Achtelfinale-Serie

Der SCR startet am kommenden Sonntag, 03.03 um 19 Uhr auswärts bei den Hannover Indians in die schönste Zeit des Jahres. Das erste Heimspiel findet dann am Dienstag, 05.03 um 20 Uhr im Olympia Eissportzentrum statt, bevor die Weiß-Blauen am Freitag, 08.03 um 20 Uhr am Pferdeturm in Hannover wieder auswärts ranmüssen. Die beiden weiteren Termine, sofern diese benötigt werden, sind ein zweites Heimspiel am Sonntag, 10.03 um 18 Uhr sowie Spiel fünf erneut in Niedersachsen am Dienstag, 12.03 um 20 Uhr!

Tickets ab sofort erhältlich – Preise, Gültigkeit Dauerkarten & 10er Tickets

Ab sofort sind im Onlineshop des SC Riessersee Tickets für Spiel 2 der Achtelfinalserie im Olympia- Eissportzentrum am Dienstag,05.03.2024 um 20 Uhr erhältlich: bit.ly/riesserseetickets. Die Preise für Einzeltickets werden, wie im vergangenen Jahr, auch dieses Jahr um € 1,00 im Vergleich zu den Preisen während der Hauptrunde in allen Kategorien erhöht. Alle Premiumdauerkarten & Sponsorendauerkarten bleiben auch in allen Playoff-Heimspielen weiter gültig. Dauerkarten der Variante Standard sind ab sofort nicht mehr gültig. Ebenso sind die 10er Tickets, wie kommuniziert, ab sofort nicht mehr gültig!

Übertragung der Playoff-Auswärtsspiele im SCR Stüberl – Fanbus geplant

Wie im vergangenen Jahr, werden auch dieses Jahr alle Playoff-Auswärtsspiele im SCR Stüberl live übertragen. Das Stüberl wird an den beiden Terminen, Sonntag, 03.03 und Freitag, 08.03 jeweils eine Stunde vor Spielbeginn öffnen. Wie gewohnt hat auch die Küche geöffnet und es wird allerlei Speisen& Getränke geben. Zudem laufen aktuell die Planungen für einen Fanbus des SCR-Fanbeirats zum ersten Auswärtsspiel am Sonntag, 03.03 nach Hannover. Weitere Infos folgen in Kürze!