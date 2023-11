SCR trifft am Freitag daheim auf Passau – Sonntag gehtâ€™s nach Mittelfranken

Artikel anhören Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Das erste Viertel der Punkterunde ist seit Sonntag für den SCR abgeschlossen. Sportlich haben sich die Werdenfelser im Laufe...

Artikel anhören Artikel anhören

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Das erste Viertel der Punkterunde ist seit Sonntag für den SCR abgeschlossen.

Sportlich haben sich die Werdenfelser im Laufe der ersten Runde stabilisiert, mit Platz 6 rangieren die Werdenfelser mittlerweile auf einem Playoffplatz. Zwar ist die letzte Serie von vier Siegen in Folge ausgerechnet im Heimspiel gegen die Bayreuth Tigers gerissen, am vergangenen Sonntag stand dann aber das zweite Heimspiel des Wochenendes gegen den EC Peiting auf dem Programm, welches die Weiß-Blauen vor 2162 Zuschauern mit 5:3 verdient für sich entscheiden konnten.

Pat Cortina hat das erste Saisonviertel kurz analysiert: „Die Entwicklung gefällt mir tatsächlich, aber ich schaue noch nicht auf die Tabelle, dazu sind einfach zu viele Spiele offen. Der Start war natürlich nicht so gut, aber damit war aufgrund des kurzen Trainingscamps auch zu rechnen. Wir agieren als Mannschaft und wir haben unsere Identität gefunden. Unser Team zeigt auf dem Eis Charakter, das hat man zum Beispiel sehr gut gegen Peiting gesehen. Natürlich haben wir noch Arbeit vor uns. Im Spiel mit dem Puck müssen wir effektiver werden, wir machen teilweise zu viel, sind dann wieder in den Entscheidungen auf dem Eis teilweise zu langsam, beziehungsweise treffen einfach unter Druck die falsche Entscheidung. Wir müssen das Spiel einfach halten und vorausschauend agieren, damit wir uns nicht selber in schwierige Situationen bringen.“

Die Verantwortlichen des SCR waren mit der Zuschauerresonanz am ausgerufenen „Tag der Schulen und Vereine“ sehr zufrieden. „Der Zuschauerzuspruch an unserem Aktionstag für Schulen und Vereine, hat uns sehr gefreut und gezeigt, dass Eishockey in Garmisch-Partenkirchen ein wichtiger Bestandteil ist. Viele Vereine und auch Schulen aus der Region haben unser Angebot angenommen und unsere Mannschaft hat diese Kulisse auch mehr als verdient gehabt. Wir hoffen, dass wir den einen oder anderen jungen Fan für unseren Sport begeistern konnten und der eine oder andere auch in Zukunft sich ein Spiel anschaut.“ so Sebastian Ziener, Geschäftsstellenleiter des SC Riessersee.

Nur langsam entspannt sich die Ausfallliste der Weiß-Blauen. Neben den Langzeitverletzen Quirin Bader und auch Daniel Schröpfer, wird vermutlich auch Christopher Chyzowski noch weiter pausieren müssen. „Es wäre wichtig, dass wir wieder mehr Optionen bekommen. Zumindest Simon Mayr kehrt am Sonntag gegen Höchstadt zurück in den Kader. Mit Glück kann auch Connor Graham wieder eingreifen, aber bei ihm setzen wir noch ein kleines Fragezeichen dahinter.“ So Pat Cortina im Ausblick auf die bevorstehenden Spiele.

Tickets für das Heimspiel am Freitag gegen Passau gibt es in unserem Onlineshop: https://bit.ly/3Aeclb4 oder zu den Öffnungszeiten der Geschäftsstelle vor Ort am Stadion. Auch die Abendkasse wird ab 90 Minuten vor Spielbeginn geöffnet sein. Die Begegnungen werden auch live auf Sprade-TV übertragen.

6572 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten