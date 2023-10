SCR trifft am Freitag auf die Alligators – Sonntag um 18 Uhr Heimspiel gegen Weiden

Artikel anhören Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Nach vier absolvierten Spielen haben die Werdenfelser eine gemischte Ausbeute von zwei Siegen und auch zwei Niederlagen. Die Siege...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Nach vier absolvierten Spielen haben die Werdenfelser eine gemischte Ausbeute von zwei Siegen und auch zwei Niederlagen.

Die Siege wurden allesamt in der Fremde eingefahren und daher gehen die Weiß-Blauen auch die nächste Aufgabe in der Ferne optimistisch an. Spielbeginn ist in Höchstadt am Freitag um 20 Uhr und das Spiel wird auch auf Sprade-TV live übertragen.

Pat Cortina ist die Serie auch nicht entgangen, „unsere aktuelle Serie ist nicht so wichtig, wir haben am letzten Sonntag sehr gut gespielt, aber leider verloren. Wichtig ist, dass unsere Leistungskurve von Beginn der Saison sich gesteigert hat und wir uns im Team weiterentwickeln konnten.“ Der Fokus des Cheftrainers ist bereits auf Freitag und der weiten Auswärtsfahrt nach Höchstadt gerichtet: „Höchstadt ist für uns immer schwierig zu bespielen, sie sind in der Offensive sehr gut besetzt und das wird eine interessante Aufgabe für uns.“

Am Sonntag ist dann das absolute Spitzenteam der Oberliga Süd in Garmisch-Partenkirchen zu Gast. Die Blue Devils Weiden, haben nicht nur ein neues Konterfei ihres Teufels entworfen, sondern auch mächtig an der Kaderzusammenstellung gebastelt. Der Prominenteste Neuzugang ist mit Sicherheit David Elsner, der direkt aus der DEL von Lions Frankfurt in die Oberpfalz wechselte. „Weiden ist eines der Topteams, wenn nicht sogar das absolute Topteam der Liga. Wir wollen an das Spiel gegen Deggendorf anknüpfen und wir wollen zwei gute Spiele machen. Ich möchte in den zwei kommenden Spielen wieder eine Weiterentwicklung unserer Mannschaft sehen und wir step by step besser werden, das ist unser Ziel.“

Tickets für das Heimspiel am Sonntag gegen Deggendorf gibt es in unserem Onlineshop: https://bit.ly/3Aeclb4 oder zu den Öffnungszeiten der Geschäftsstelle vor Ort am Stadion. Auch die Abendkasse wird ab 90 Minuten vor Spielbeginn geöffnet sein. Die Begegnungen werden auch live auf Sprade-TV übertragen.

