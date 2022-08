SCR-Trainerteam komplett – Raubal & Rauch bleiben weiter an Bord

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Bevor kommende Woche das Eistraining beim Sportclub wieder beginnt, ist nun auch das Trainerteam rund um Pat Cortina komplett. Wie bereits...

Wie bereits in der vergangenen Saison wird auch dieses Jahr der Headcoach der U20-Mannschaft des SCR, Anton Raubal, wieder als Co-Trainer des Profiteams fungieren. Damit ist Raubal weiterhin das Bindeglied für alle Nachwuchstalente zum Profiteam des SCR: „Man sieht das der Verein sich Stück für Stück professionalisiert und sich entwickelt. Der SCR ist mein Heimatverein und ich bin Stolz hier arbeiten zu dürfen und auch das wichtige Bindeglied zwischen dem Nachwuchs und der 1.Mannschaft sein zu dürfen. Auch dieses Jahr haben wieder drei Spieler aus unserer U20-Mannschaft einen Platz im Profiteam erhalten. Das muss der Weg sein und den wollen wir auch weiterhin gehen.“, erklärt Assistant Coach Anton Raubal.

Und auch Leopold Rauch bleibt weiter ein Teil des weiß-blauen Trainerteams. Der Fitnesscoach ist bereits seit zwei Jahren fester Bestandteil des Trainerteams und wird sich auch in der kommenden Saison um die Fitness der Spieler kümmern: „Es ist mir eine Ehre und ein Bedürfnis meine Fähigkeiten als Personal Trainer weiterhin bei diesem großen Traditionsverein einbringen zu dürfen. Wir haben bereits den ganzen Sommer über sehr gut mit den Spielern gearbeitet und daher bin ich überzeugt dass wir eine sehr spannende und erfolgreiche Saison spielen werden.“, so Leopold Rauch.

„Ich freue mich sehr, dass ich auch in der kommenden Saison mit Leo und Toni weiterarbeiten darf. Die Zusammenarbeit mit Leo in der vergangenen Saison war hervorragend. Er hat die Spieler vergangene Saison sehr gut vorbereitet und auch in den zurückliegenden Monaten hervorragende Arbeit mit den Jungs geleistet.“, freut sich Headcoach Pat Cortina über das weitere Engagement von

Leopold Rauch und führt weiter fort: „Auch Toni war für mich vergangene Saison eine sehr große Hilfe. Ich freue mich daher auch das er in der neuen Saison, trotz seiner Aufgabe beim U20 Team, noch mehr Zeit für unsere Zusammenarbeit hat. „Coaching“ ist auch Teamarbeit und da hilft es zwei Menschen an seiner Seite zu haben die über ein extrem großes Wissen in ihren jeweiligen Bereichen verfügen.“, so Headcoach Pat Cortina.

SC Riessersee zu Gast in Murnau am Staffelsee – Weiß-Blaue waren Teil des Radwochenendes

Vergangenes Wochenende versammelte sich die europäische Rennradelite in Murnau am Staffelsee. Im Zuge der European Championships Munich 2022 stand in der Marktgemeinde am Staffelsee vergangene Samstag und Sonntag alles im Zeichen des Radfahrens. Mit dabei war der SC Riessersee.

Das Wochenende startete mit einem Benefizrennen durch den Kulturpark zugunsten dem Verein Kunterbunt e.V. Der Verein kümmert sich um die Integration behinderter Menschen im Alltag.

Zwei der sechs Teams am Start des Benefizrennen trugen das SCR-Logo. Team Bandenkratzer mit Thomas Schmid und Simon Mayr sowie Team Eisradler mit Jan Niklas Pietsch und Michael Boehm.

Beim Rennen, im Modus eines Zeitfahrens ausgetragen, ging es nicht nur um die Schnelligkeit. Vor allem ging es dabei auch um die Geschicklichkeit der Fahrer. Ziel am Ende jeder Runde war es möglichst viele Gummienten aus einem Pool zu angeln. Für jede Ente wurde die Spendensumme erhöht.

Die knapp 40 Zuschauer sahen am Ende des Rennens beide weiß-blauen Teams ganz oben auf dem Treppchen stehen. Team Bandenkratzer auf Platz zwei sowie Team Eisradler mit den meisten gefischten Enten und der besten Rundenzeit auf Platz 1.

Doch nicht nur am Benefizrennen beteiligte sich der SC Riessersee. Bei der am Samstagnachmittag stattfindenden Freizeitmesse im Kulturpark hatten die Besucher die Möglichkeit am Stand der weiß-blauen sich mit den neuersten Fanartikeln einzudecken und die Dauerkarte für die neue Saison zu erwerben. Außerdem war auch eine Torwand aufgebaut an der sich neben dem Murnauer Masskottchen „Murni“ auch zahlreiche Kinder und Erwachsene tummelten.