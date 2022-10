Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Der Saisonauftakt war nicht nach dem Geschmack der Verantwortlichen der Weiß-Blauen. In Rosenheim setzte es eine 6:3 Auftaktniederlage und im Heimspiel...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Der Saisonauftakt war nicht nach dem Geschmack der Verantwortlichen der Weiß-Blauen.

In Rosenheim setzte es eine 6:3 Auftaktniederlage und im Heimspiel gegen Höchstadt gab es, trotz eines engagierten und guten Auftritts gerade im ersten Drittel, eine bittere 3:5 Niederlage. „Wir wollen spielen, vergessen dabei aber die kämpferische Komponente. Wir haben uns vielleicht auf dem Papier verstärkt, aber unsere Identität noch nicht gefunden. Wir erreichen unser Potenzial noch nicht – das ist auch ein Prozess.“ So Pat Cortina.

Der SC Riessersee spielt am kommenden Freitag um 20Uhr zuhause gegen den HC Landsberg Riverkings. Mit dabei sein wird dann auch der finnische Neuzugang Ville Hyvärinen, der damit sein Debut im Weiß-Blauen Trikot geben wird. Auch Tobias Kircher kann am Wochenende wieder ins Geschehen eingreifen, der Mittelstürmer verpasste das Auftaktwochenende aus gesundheitlichen Gründen. Fehlen wird hingegen Stürmer Moritz Israel, der sich im Training eine Oberkörperverletzung zugezogen hat und auf unbestimmte Zeit ausfallen wird. „Wir wollen eine gute Leistung über 60 Minuten zeigen und den Fokus auf unser Spiel legen. Dann kommen auch die positiven Ergebnisse von alleine.“ So erneut Pat Cortina.

Toni Raubal übernimmt für verhinderten Pat Cortina das Cheftraineramt

An diesem Wochenende wird Co-Trainer Toni Raubal die Mannschaft betreuen, da Pat Cortinaaus familiären Gründen am Mittwochnachmittag in seine Heimat nach Kanada fliegen musste.Sonntag ist der SC Riessersee beim EC Peiting zu Gast. Beide Spiele werden wie gewohnt live auf Sprade-TV übertragen.

Tickets für das Heimspiel am Freitag gegen Landsberg im Olympia-Eissportzentrum GarmischPartenkirchen gibt es in unserem Onlineshop: https://bit.ly/3Aeclb4 oder zu den Öffnungszeiten der Geschäftsstelle vor Ort am Stadion. Auch die Abendkasse wird ab 90 Minuten vor Spielbeginn geöffnet sein.