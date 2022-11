SCR: Ticketverkauf fÃ¼r Derby gegen TÃ¶lzer LÃ¶wen gestartet – â€žDas Spiel ums Oberlandâ€œ am 25.11.

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Nach einer einwöchigen Verschnaufpause bat SCR-Coach Pat Cortina seine Mannschaft am heutigen Montag wieder zum Training. Ab sofort liegt der Fokus...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Nach einer einwöchigen Verschnaufpause bat SCR-Coach Pat Cortina seine Mannschaft am heutigen Montag wieder zum Training.

Ab sofort liegt der Fokus der Weiß-Blauen auf den kommenden Partien. Nach dem Heimspiel am kommenden Freitag gegen den EC Peiting, folgt die Auswärtspartie in Landsberg am Sonntag. Bevor dann am Freitag, 25.11.2022 „Das Spiel ums Oberland“ auf dem Programm steht – die Tölzer Löwen sind zum ersten Mal seit dem legendären 6:1 Sieg des SCR vor ausverkaufter Kulisse vom 22.12.2017 wieder zu einem Pflichtspiel-Derby im Olympia- Eissportzentrum zu Gast.

Das Spiel ums Oberland – Freitag, 25.11.2022, 20 Uhr vs. Tölzer Löwen

Lange Zeit mussten die weiß-blauen Fans & Spieler auf ein erneutes Heimderby warten. Entsprechend groß ist die Vorfreude beim zehnfachen deutschen Meister: „Das Derby gegen die Tölzer Löwen war und ist für alle Beteiligten schon immer etwas Besonderes gewesen. Es ist „Das Spiel ums Oberland“!“, freut sich SCR-Geschäftsführer Panagiotis Christakakis auf diese Partie. Die Verantwortlichen der Garmisch-Partenkirchner haben sich daher einige besondere Aktionen für diese Partie einfallen lassen.

Ticketangebot für Unternehmen & Gruppen

Das Team um Kapitän Simon Mayr möchte nach dem überzeugendem 6:1 Derbysieg Mitte Oktober in der RSS-Arena den zweiten Derbysieg der Saison einfahren. Dafür benötigen die Garmisch-Partenkirchner die Unterstützung aller SCR-Fans. Für größere Gruppen, Unternehmen & Vereine gibt es daher einen speziellen Ticketrabatt. Für alle Gruppenanmeldungen bis zum 23.11.2022 per E-Mail an mail@scriessersee.de, gelten folgende Rabatte:

– Ab 10 Tickets: 10 % Rabatt auf die Ticketbestellung

– Ab 30 Tickets: 20 % Rabatt auf die Ticketbestellung

– Ab 50 Tickets: 30 % Rabatt auf die Ticketbestellung

Die E-Mail zur Ticketbestellung muss folgende Daten enthalten: Menge der Tickets, Ticketkategorie inkl. eventuellen Ermäßigungen (Kind/Ermäßigt), eine Rechnungsadresse sowie die Kontaktdaten der verantwortlichen Person. Die Tickets können anschließend auf Rechnung bei Abholung oder vorab per Überweisung bezahlt werden.

„Wir freuen uns auf eine stimmungsvolle Kulisse und auf zahlreiche Unternehmen & größere Gruppen zum Derby gegen die Tölzer Löwen im Olympia Eissportzentrum. Das Spiel ums Oberland ist an einem Freitagabend und somit perfekt um nach der Arbeit mit den Kollegen oder den Freunden ins Wochenende zu starten. Mit den attraktiven Ticketrabatten für alle größeren Gruppen bieten wir zudem preisgünstige und attraktive Karten für diese Partie an. Wir freuen uns auf zahlreiche Anmeldungen und eine große Kulisse.“, blickt Sebastian Ziener, Leiter Marketing & Ticketing voraus auf das Duell der beiden Rivalen.

Weiß-Blauer Trikottag zum Derby

„Das Spiel ums Oberland“ ist eines der traditionsreichsten Derbys im deutschen Eishockey, diese Tradition soll mithilfe alter SCR-Trikots sichtbar gemacht werden. In Zusammenarbeit mit dem Fanbeirat des Sportclubs wird es daher zum ersten Trikottag der diesjährigen Saison kommen – der Fanbeirat fordert dazu alle SCR Fans auf, zum Derby am 25.11 gegen die Tölzer Löwen die ältesten Trikots die jeder Fan besitzt, im Stadion zu tragen. Passend dazu können sich Fans, welche bisher noch kein weiß-blaues Trikot besitzen, an den Fanartikelständen aktuelle Trikots der diesjährigen Saison zu einem einmaligen Rabatt von 20% am Spieltag sichern.

Der Ticketverkauf für „Das Spiel ums Oberland“ läuft bereits seit dem heutigen Montag, 14.11 um 10 Uhr über den Onlineshop des SC Riessersee: https://bit.ly/3g2aBvk sowie zwischen 10 Uhr – 15 Uhr von Montag – Freitag in der Geschäftsstelle des SC Riessersee. Einzeltickets für die Partie gegen die Tölzer Löwen sowie Gruppenanmeldungen sind ab sofort möglich.