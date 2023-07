SCR: Stürmer Nr.7 unter Vertrag

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Der Kader wächst langsam aber stetig: Auch Christopher Chyzowski hat seinen Vertrag beim SC Riessersee um ein weiteres Jahr verlängert. In...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Der Kader wächst langsam aber stetig: Auch Christopher Chyzowski hat seinen Vertrag beim SC Riessersee um ein weiteres Jahr verlängert.

In der letzten Saison absolvierte der Stürmer alle Pflichtspiele – diese war bisher auch seine Erfolgreichste. Der 22-jährige sammelte neun Tore und neun Assists für seine Statistik.

Pat Cortina freut sich, dass der Kader weiter an Tiefe und Qualität gewinnt: „Es freut mich sehr, dass „Chyzer“ bei uns bleibt! Er hat letzte Saison alle Spiele machen können und hat sich sehr gut entwickelt. Ich erwarte mir, dass er den nächsten Schritt macht und sich einem harten Konkurrenzkampf stellt. Für seine weitere Entwicklung wird es – wie bei Marlon Wolf – eine wichtige Saison sein.“

Aus dem Sommertraining meldete sich auch Christopher Chyzowski: „Ich freue mich sehr, kommende Saison wieder für meinen Heimatverein spielen zu dürfen und bin davon überzeugt, dass der SCR der richtige Verein ist, bei dem ich mich sehr gut weiterentwickeln kann. Meinen Scoringtouch und meine Übersicht auf dem Eis will ich auf alle Fälle zeigen, in der Defensivarbeit und an meinem Skating will ich diese Saison nochmal einen Schritt nach vorne machen.“

Die Qualität, die der junge Stürmer bereits einbringt, weiß der Headcoach der Weiß-Blauen zu schätzen – aber auch, dass die nächste Entwicklungsstufe ansteht: „Er hat einen guten Schuss und ist gefährlich in den Offensivsituationen, auch im 1 gegen 1 ist er gut. Chyzer ist ein einheimischer Spieler und ein netter Junge. Es macht richtig Spass, mit solchen jungen Burschen zu arbeiten und ihnen in der weiteren Entwicklung zu helfen.“

Für den 22jährigen Stürmer ist das Sommertraining bereits im vollen Gange: „Ausdauer und Krafttraining stehen gerade im Vordergrund. Koordination und Schnelligkeitstraining sind aber auch ein wichtiger Teil davon.“ Um für etwas Ausgleich zu sorgen, findet sich Chyzowski auch bei anderen Sportarten wieder: „Tischtennis, Tennis, Golf oder Spikeball mache ich noch, um ein bisschen Abwechslung im Sommer rein zu bringen.“

