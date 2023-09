SCR startet in die Punkterunde – Dienstag 16 Uhr Heimspiel gegen FÃ¼ssen mit Legendenehrung – Zwei VertragsverlÃ¤ngerungen

Artikel anhören Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Nach vier Auftritten in der Vorbereitung, mit einem Sieg, zwei Niederlagen in der regulären Spielzeit und einer Niederlage nach...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Nach vier Auftritten in der Vorbereitung, mit einem Sieg, zwei Niederlagen in der regulären Spielzeit und einer Niederlage nach Verlängerung starten die Weiß-Blauen nun in die Punkterunde 2023/24.

Am Sonntag ist die Mannschaft von Pat Cortina zunächst beim Aufsteiger den Stuttgart Rebels zu Gast und am Dienstag (Feiertag), 3.Oktober um 16 Uhr empfangen die Werdenfelser einen Rivalen aus vergangenen Zeiten, den EV Füssen.

Aufgrund der relativ kurzen Vorbereitungsphase, ist Pat Cortina über das aktuelle Level seines Teams nicht überrascht: „Es war ein kurzes Trainingscamp und es ist keine Überraschung, dass das Level aktuell noch nicht optimal ist, aber nach vier Wochen war das auch zu erwarten. Wir sind ungefähr auf dem Stand, den wir für diesen Zeitpunkt geplant hatten. Es ist noch keine Topform, aber gut genug um in die Punkterunde zu gehen. In den nächsten 5 Wochen haben wir 13 Spiele und das wird eine Herausforderung für unseren relativ kleinen Kader. Natürlich wollen wir positive Ergebnisse, aber unser Fokus liegt erstmal auf dem Weiterentwicklungsprozess und wir sind noch mitten in der Arbeit. Die ersten zwei Spiele werden sicher interessant. Stuttgart als Aufsteiger geht mit Euphorie ins Spiel und hier hoffe ich auf einen Lerneffekt für unser Team aus dem Spiel gegen Peißenberg. Unsere Marschroute für die Spiele wird sein, smart with the Puck and compete hard.“

Am Dienstag, 3.Oktober um 16 Uhr folgt dann die Heimpremiere gegen den EV Füssen. „Füssen ist ein Traditionsverein und es freut mich, dass sie in der Liga geblieben sind. Beeindruckend finde ich, wie die Fans zu ihrem Club in der schwierigen Zeit gestanden sind und natürlich hoffen wir am Dienstag auf viele Fans aus Füssen in unserem Stadion.“ betont Pat Cortina.

Im Rahmen des Heimspielauftakts in die 100 Jahre Jubiläumssaison werden auch die zwei nächsten Legenden des SC Riessersee gebührend geehrt. „Wir freuen uns auf die nächste Legendenehrung und bedanken uns hierbei noch explizit beim Garmisch-Partenkirchner Tagblatt, die die Wahl begleitet haben. Die zwei großartigen Spieler, die von den Lesern der Zeitung und den SCR Fans gewählt wurden, werden wir vor dem Spiel auf dem Eis ehren und deren Banner unter das Hallendach ziehen. Die Zwei die gewählt wurden, haben zwar nicht die ganz großen Erfolge mit dem SCR feiern dürfen – hier denke ich an die Meisterschaften -, aber in ihrer Zeitepoche haben sie maximal alles für den Club gegeben, dem Spiel ihren Stempel aufgedrückt und waren absolute Fanlieblinge. Natürlich freuen wir uns auch auf einige Weggefährten der beiden Legenden, die wir sehr gerne zu dem Spiel eingeladen haben.“ betont Sebastian Ziener.

Noch wird von den Verantwortlichen des SC Riessersee ein großes Geheimnis daraus gemacht, um welche zwei großen Spieler der Weiß-Blauen es sich handelt: „Am Dienstag werden die Banner von den beiden großartigen Spielern und noch großartigeren Menschen den Gästen im Olympia-Eissportzentrum präsentiert. Im Prinzip hätte jeder einzelne der zur Wahl stand, es auch verdient gehabt, aber am Ende des Tages konnten eben nur zwei gewählt werden. Eines sei vorab verraten, die beiden gewählten haben deutlich am meisten der Stimmen erhalten und wir sind stolz, dass beide unserer Einladung gefolgt sind und sofort zugesagt haben.“ so Peter Volk, Pressesprecher des SCR.

Verträge verlängert

Robin Veber und Daniel Schröpfer bleiben bis Saisonende

Das Trainingscamp und die Vorbereitungsphase sind beim SC Riessersee nach rund vier Wochen abgeschlossen. Zu Beginn der Vorbereitung stießen zwei junge Stürmer zu den Weiß-Blauen. Robin Veber (19) und Daniel Schröpfer (22), zunächst lediglich mit Probeverträgen ausgestattet. Beide Stürmer konnten Headcoach Pat Cortina von sich überzeugen und sie haben ihre Chance genutzt ein fester Teil des Teams zu werden. Veber und Schröpfer wurden jeweils mit einem Vertrag bis zum Saisonende ausgestattet.

