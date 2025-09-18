SCR: Start in die Punkterunde – es wird ernst

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Jetzt geht es los: Die Weiß-Blauen haben mit dem Heimspiel gegen Miesbach ihre Vorbereitung abgeschlossen und warten gespannt auf das erste Wochenende, an dem es endlich auch wieder um Punkte geht.

Insgesamt stehen 52 Spieltage auf dem Programm, ehe die Endplatzierungen feststehen. Die Plätze 1 bis 6 qualifizieren sich direkt für die Playoffs, die Teams auf den Plätzen 7 bis 10 spielen in einer Best-of-3-Pre-Playoff-Serie die weiteren Playoff-Teilnehmer aus.

Stimmen von Coach Hunor Marton zur Vorbereitung

Hunor Marton zur Stimmung im Team nach dem 5:0-Testspielsieg gegen Miesbach:

„Ja, natürlich freue ich mich schon darauf, wenn es endlich losgeht – wenn es wirklich zählt. Aber ich denke, wir hatten eine ziemlich gute Vorbereitung und haben einige gute Grundlagen gelegt. Die Stimmung im Team ist gut. Wir haben eine gute Truppe, und ja, alle sollten am nächsten Wochenende wieder normal spielen können. Ja, es sind zwei starke Gegner zum Auftakt, aber ich denke, alle Teams sind gut und hoffentlich wird es eine tolle Serie.“

Der Auftaktgegner: Lindau Islanders

Zum Heimspielauftakt in die Punkterunde sind am Freitag um 20 Uhr die Lindau Islanders zu Gast im Olympia-Eissportzentrum. Es gab einige Veränderungen im Kader, und es wird spannend zu sehen sein, wie sich das runderneuerte Team um Top-Goalgetter Jan Jezovsek gefunden und eingespielt hat. Die notwendige Erfahrung und Qualität steckt im Kader der Islanders, um beim Kampf um die Playoffplätze ein größeres Wort mitzureden. Die Auftaktpartie am Freitag steht unter dem Motto: – : Lasst das Stadion gemeinsam in Blau erstrahlen. Jeder Stadionbesucher in blauen Klamotten erhält am Einlass ein Los und hat damit die Chance auf 2 Freitickets für den Europapark Rust!

Starker Gegner auch auswärts: Heilbronner Falken

Auch der erste Auswärtsgegner hat es in sich: Der SCR gastiert am Sonntag um 18:30 Uhr beim Oberliga-Süd-Meister der Vorsaison, den Heilbronner Falken. Nach dem Verwirrspiel rund um die Lizenzierung ist in der Käthchenstadt inzwischen wieder Ruhe eingekehrt, der große Knall blieb (zum Glück) aus. Der Kader ist – wie in der Meistersaison – mit hoher Qualität besetzt, die Falken zählen erneut zum engeren Favoritenkreis der Liga.

Hunor Marton über die Vorbereitung auf die ersten beiden Gegner: „Ich habe zunächst die Videoanalyse von unseren eigenen Spielen gemacht. Von unseren beiden Gegnern habe ich mir diese Woche einige Clips schon angesehen, werde mir aber auch noch im Lauf der Woche weitere Sequenzen anschauen.“

Tickets und Livestreams

Tickets für die Heimspiele gibt es in unserem Onlineshop unter https://bit.ly/scr-ticketshop oder im Vorverkauf während der Öffnungszeiten der Geschäftsstelle direkt am Stadion.

Die Abendkasse öffnet 90 Minuten vor Spielbeginn. Alle Begegnungen werden live auf Sprade.TV übertragen.