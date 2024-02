SCR: Sonntag gegen Heilbronn â€“ SCR Nachwuchstag -Letztes Spiel vor den Playoffs

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Am Freitag ist der SC Riessersee, nach dem Spielemarathon erstmal spielfrei und am Sonntag, 25.02.2024 um 18 Uhr kommt es zum...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Am Freitag ist der SC Riessersee, nach dem Spielemarathon erstmal spielfrei und am Sonntag, 25.02.2024 um 18 Uhr kommt es zum letzten Hauptrundenspiel gegen die Heilbronner Falken.

Die Werdenfelser sind schon seit geraumer Zeit direkt für die Playoffs qualifiziert, wer letztendlich im Achtelfinale mit dem SCR die Schläger kreuzen wird, ist derzeit noch offen.

Zum letzten Spiel der Hauptrunde 2023/24 haben sich die Verantwortlichen des SC Riessersee wieder etwas Besonderes für die Besucher des Olympia-Eissportzentrums einfallen lassen. Das 48. Hauptrundenspiel steht unter dem Zeichen: SCR-Nachwuchstag und Packmas gemeinsam in die Playoffs.

Und zusammen mit der Nachwuchsabteilung des SC Riessersee ist einiges geplant:

– ab 1.222 Besuchern kommt jedes weitere Ticket zu 1€ dem Nachwuchs zu Gute

– Nachwuchskinder verkaufen Popcorn und Nachos. Pro verkaufter Tüte kommen € 0,50 dem Nachwuchs zu Gute

– Torwandschießen mit Infostand über Nachwuchsarbeit

– 50/50 Los zugunsten des Nachwuchses -> Losverkauf durch Kinder und am Fanstand

– Pausenspiel Nachwuchsteam inklusive anschl. Scheckübergabe der Spielbank vom 100 Jahre Roulette

– Kinder und Fans verteilen Mitgliedsanträge

– Fanartikel sind 10% Rabattiert und weitere 10% vom Verkaufspreis kommen dem Nachwuchs zu Gute

Nach Abschluss der Hauptrunde richtet sich der Fokus komplett auf die Playoffs, der Gegner der Weiß-Blauen im Achtelfinale wird erst an diesem Wochenende ermittelt. Pat Cortina hat allerdings keinen Wunschgegner, „wir nehmen was kommt und werden uns auf das konzentrieren, was wir selber kontrollieren können. In den letzten zwei Jahren spielten wir in den Playoffs gegen eine Mannschaft aus Hannover, mal schauen ob alle guten Dinge drei sind.“

Bevor es allerdings ins Achtelfinale geht, steht noch die Aufgabe gegen die Falken auf dem Spielplan. „Wir hatten viele Spiele in der letzten Zeit und das war nochmal ein Spielemarathon. Unseren Spielern haben wir in dieser Woche zwei Tage freigegeben. Einige haben leichte Verletzungen und andere waren etwas krank. Heute und morgen haben wir Training angesetzt und sind in der Vorbereitung auf unseren nächsten Gegner Heilbronn. Das Spiel wird eine gute Challenge vor den Playoffs und gegen einen laufstarken und cleveren Gegner wird es eine sehr gute Vorbereitung auf das Achtelfinale.“ so erneut Pat Cortina

Tickets für die Heimspiele des SCR, gibt es in unserem Onlineshop: https://bit.ly/scr-ticketshop oder zu den Öffnungszeiten der Geschäftsstelle vor Ort am Stadion. Auch die Abendkasse wird ab 90 Minuten vor Spielbeginn geöffnet sein. Die Begegnungen werden auch live auf Sprade-TV übertragen.