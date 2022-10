SCR: Sonntag 262.Derby gegen Bad TÃ¶lz – Freitag kommt Lindau

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Am Freitag um 20 Uhr kommt es zum ersten Duell gegen die Lindau Islanders in dieser Saison. In der abgelaufenen Spielzeit...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Am Freitag um 20 Uhr kommt es zum ersten Duell gegen die Lindau Islanders in dieser Saison.

In der abgelaufenen Spielzeit konnten beide Heimspiele gegen das Team um den ehemaligen Riesserseer Torhüter Matthias Nemec mit jeweils 5:2 gewonnen werden.

Nach dem Heimspiel kommt es dann am Sonntag um 18 Uhr zum ersten Oberlandderby der Saison gegen die Tölzer Löwen. Zuletzt standen sich beide Clubs zu Punktspielen in der Saison 2017/18 gegenüber. An die Begegnung, die am 22.12.2017 im Olympia Eissportzentrum ausgetragen wurde, erinnern sich noch die meisten. Das Spiel endete mit 6:1 vor 6.341 Zuschauern, was zu dem damaligen Zeitpunkt „Ausverkauft“ bedeutet hat. Nun kommt es zum 262. Oberlandderby gegen die Löwen. Die Statistiker haben ausgerechnet, dass in den bisherigen 261 absolvierten Spielen, die Tölzer Löwen auf 116 gewonnene Spiele kommen und der SC Riessersee auf 119. Die übrigen 26 Spiele endeten unentschieden. Die Torbilanz der beiden Traditionsclubs ist auf Derbyebene ebenfalls ziemlich ausgeglichen. 975 Tore erzielten die Weiß-Blauen, 932 Treffer stehen bei „Schwarz-Gelb“ zu buche. In der Neuzeit sind die Tölzer Löwen nach ihrem Abstieg aus der DEL2 in der Oberliga angekommen, die neuformierte Mannschaft steht aktuell auf dem dritten Tabellenplatz.

Beide Spiele vom Wochenende werden live auf Sprade-TV übertragen.

Tickets für das Heimspiel am Freitag gegen Lindau im Olympia-Eissportzentrum Garmisch-Partenkirchen gibt es in unserem Onlineshop: https://bit.ly/3Aeclb4 oder zu den Öffnungszeiten der Geschäftsstelle vor Ort am Stadion. Auch die Abendkasse wird ab 90 Minuten vor Spielbeginn geöffnet sein.