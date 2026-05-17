SCR setzt weiter auf den eigenen Nachwuchs: Steinhübl, Hettich und Ulrich im Team 2026/27

Garmisch. (PM SCR) Der SC Riessersee treibt die Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran und setzt dabei konsequent auf den eigenen Nachwuchs: Mit Johannes Steinhübl, Tim Hettich und Elias Ulrich haben gleich drei junge Spieler ihre Verträge verlängert und werden auch in der kommenden Spielzeit zum Aufgebot der Weiß-Blauen gehören.

Johannes Steinhübl und Tim Hettich gehören bereits seit über zwei Jahren fest zum Kader der ersten Mannschaft und konnten sich in dieser Zeit kontinuierlich weiterentwickeln. Beide durchliefen zuvor den eigenen Nachwuchs und empfahlen sich mit starken Leistungen für höhere Aufgaben. Steinhübl kam in der vergangenen Saison auf 50 Einsätze im Profiteam und steuerte dabei 17 Scorerpunkte bei, während Hettich in 51 Spielen wichtige Erfahrungen sammelte und ebenfalls seinen Beitrag zum Team leistete.

Johannes Steinhübl blickt motiviert auf die kommende Saison: „Ich freue mich sehr, weiter für meinen Heimatclub spielen zu dürfen. Mein Ziel ist es, mich weiterzuentwickeln, den nächsten Schritt zu machen und mich in der Liga noch besser zu etablieren.“

Auch Tim Hettich freut sich auf ein weiteres Jahr im Trikot des SCR: „Ich freue mich, noch eine Saison zuhause zu spielen und neue Herausforderungen anzunehmen.“

Auch im Nachwuchsbereich zählten beide über Jahre hinweg zu den Leistungsträgern und überzeugten mit konstanten Scorerwerten, was ihren Weg in den Profikader nachhaltig untermauerte.

Mit Elias Ulrich bindet der SCR zudem ein weiteres Talent an sich. Der junge Angreifer feierte in der vergangenen Saison sein Debüt im Profiteam und konnte parallel im U20-Bereich mit starken Leistungen auf sich aufmerksam machen. Entsprechend groß ist auch seine Vorfreude auf die kommende Spielzeit: „Der Schritt in die 1. Mannschaft bedeutet mir viel und ich bin hochmotiviert, meinen Beitrag zum Team zu leisten.“

SCR-Geschäftsführer Michael Kreitl unterstreicht die Bedeutung der Vertragsverlängerungen: „Es ist ein wichtiger Bestandteil unserer Philosophie, jungen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs die Chance zu geben und sie Schritt für Schritt an das Profiniveau heranzuführen. Johannes und Tim haben in den letzten Jahren gezeigt, dass sie diesen Weg gehen können, und Elias hat in seiner ersten Saison bereits angedeutet, welches Potenzial in ihm steckt. Wir freuen uns, dass alle drei weiter Teil unseres Weges sind.“

Mit der Weiterverpflichtung der drei Youngster setzt der SC Riessersee ein klares Zeichen für Kontinuität und Nachwuchsförderung und unterstreicht einmal mehr den eingeschlagenen Weg, eigene Talente zu fördern und auf sie zu bauen.

Aktueller Kader 2026/27

Tor: Andreas Mechel

Verteidigung: Thomas Schmid, Tobias Echtler, Lars Reuß, Luca Allavena

Offensive: Robin Soudek, Parker Colley, Johann Porsberger, Johannes Steinhübl, Tim Hettich, Elias Ulrich