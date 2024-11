SCR: Schwere Aufgaben nach 6-Punkte-Wochenende – Freitag in Deggendorf, Sonntag zuhause gegen Heilbronn

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Zuletzt konnte der SC Riessersee sechs Punkte an einem Wochenende einfahren, was in dieser Oberliga-Saison zum ersten Mal gelang. Das nahm...

Das nahm Coach Hunor Marton zum Anlass, die Mannschaft daran zu erinnern, dass nur kontinuierlich harte Arbeit und Hingabe solche Ergebnisse bringen können. Als Vorbild in dieser Hinsicht präsentierte sich Stürmer Robin Soudek, sowohl beim „Schützenfest“ in Füssen als auch beim Heimsieg gegen Peiting. Er war laufstark, fleißig, defensiv aufmerksam und sorgte selbst für die wichtigen Tore. Auffallend war auch die deutlich bessere Harmonie mit seinen Nebenleuten im Sturm, Marc Zajic, Alexander Höller und nicht zuletzt Anselm Gerg.

Gerg fühlt sich mit der gewachsenen Verantwortung in der Paradereihe (zumal Lubor Dibelka immer noch fehlt) sichtlich wohl: „Für mich ist es immer etwas Besonderes in der ersten Reihe zu spielen. Ich versuche meine Stärken auszuspielen um bestmöglich zu helfen. Ich denke, im Kader hat jeder Spieler eine gewisse Verantwortung. Viel hat sich für mich nicht geändert, allerdings hat sich meine Fitness durch die harte Vorbereitung nochmals verbessert, was mir in meinem Spiel sehr hilft.“

Die nächsten Aufgaben für den SCR haben es in sich. Der Deggendorfer SC gehört mit Bietigheim und Memmingen zu den drei Top-Teams der Liga und konnte das erste Aufeinandertreffen im OEZ klar mit 5:1 für sich entscheiden. Die Niederbayern haben ein extrem gut eingespieltes, ausgeglichenes und routiniertes Team, da wird nur mit großem Kampf etwas zu holen sein.

Die Heilbronner Falken dagegen hängen in der Tabelle etwas hinterher. Als Vierter haben sie allerdings die wenigsten Spiele absolviert (18). Zu Zweitligazeiten waren die Falken lange der Lieblingsgegner unserer Weiß-Blauen, selten gab es für sie im OEZ etwas zu holen. Aktuell aber ist die Ausgangslage eine völlig andere: Die Käthchenstädter stellen mit 93 Toren den besten Sturm der Liga, drei Spieler sind unter den besten 10 Scorern zu finden. Das 12:6 gegen den SCR im ersten Vergleich war das bisher torreichste Spiel der Saison.

Der erste Advent wäre ein guter Tag, um die Verhältnisse wieder gerade zu rücken. Wenn es unserem Team gelingt, den von Coach Marton angesprochenen Kampfgeist über das gesamte Heimspiel zu zeigen, ist alles möglich, zumal Heilbronn wesentlich anfälliger ist für Gegentore, als die davor platzierten Teams. Also: Auf geht’s ins Stadion!

Zum Verständnis mit dem Trainer meint unsere Nr. 15, Anselm Gerg: „Mit ihm komme ich gut zurecht. Ich mag seine Art und wie er mit mir kommuniziert.“ Eine Sprachbarriere gibt es offensichtlich nicht: „In der Kabine hat sich nicht viel verändert, da wir schon immer größtenteils Englisch sprechen.“

Eishockey Oberliga Süd: Deggendorfer SC vs. SC Riessersee, Freitag, 29.11.2024, 20:00 Uhr. Heimspiel: SC Riessersee vs. Heilbronner Falken, Sonntag 01.12.2024, 18:00 Uhr, Olympia-

