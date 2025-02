SCR: Nur noch drei Spiele in der Hauptrunde – Freitag daheim gegen FÃ¼ssen, Sonntag geht es nach Deggendorf

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Die Hauptrunde biegt langsam aber sicher auf die Zielgerade ein.

Für den SCR stehen nur noch drei Spiele auf dem Programm. Aktuell stehen die Weiß-Blauen auf Rang 8, diese Platzierung würde erstmal die Qualifikation für die Pre-Playoffs bedeuten. Dann kommt das große ‚Aber‘: Die direkte Konkurrenz hat sich letztes Wochenende vor das Team von Coach Hunor Marton gesetzt und der SCR ist nun in der Rolle des Jägers. Nur 3 Punkte trennen die Werdenfelser vom begehrten Platz 6 und der Endspurt ist nun, am vorletzten Wochenende der Hauptrunde, eingeläutet.

Michael Gottwald, seines Zeichens Verteidiger, Allrounder und unser aktueller Gesprächspartner, hat sich dem SC Riessersee vor der aktuellen Saison angeschlossen. Seine Hauptaufgabe ist natürlich, den Gegner am Torschuss zu hindern und die Stürmer der Konkurrenz bestmöglich vom eigenen Tor fernzuhalten. Allerdings kommen Verteidiger auch mal in Abschlusspositionen und wir wollten von unserem Verteidiger wissen, was besser ist: ein Tor zu erzielen oder einen Schuss zu blocken: „Ich würde sagen, Tore zu verhindern, ist auf jeden Fall genauso wichtig wie das Tore schießen. Es ist natürlich immer schön ein Tor zu erzielen, aber wie schon richtig gesagt wurde, ist meine Aufgabe in erster Linie Gegentore zu verhindern.“ Und wie fühlt es sich für einen eher defensiv ausgerichteten Verteidiger an, wenn die Scheibe im gegnerischen Netz zappelt? „Natürlich immer gut und man freut sich dem Team zu helfen.“

In den letzten Jahren war unsere Nummer 87 in der Oberliga Nord aktiv. Herne und Essen waren die Stationen. Im Hinblick auf die Playoffs wollten wir wissen, wie groß die Unterschiede zwischen den Ligen Nord und Süd sind. „Ich finde die vorderen Teams in Nord und Süd ziemlich gleich stark, vielleicht mit leichten Vorteilen für den Süden. Aber Mannschaften wie die aus Hannover oder auch Tilburg sind keine leichte Aufgabe.“

In der früheren Zeit erkannte man Eishockeyspieler in den Playoffs an einem wilden Bartwuchs. Einige Akteure lassen den Bart sprießen und wieder andere Spieler haben eigene Rituale: „Wenn ich ehrlich bin, habe ich (noch) kein wirkliches Ritual. Ich bereite mich einfach so gut es geht auf die Zeit und die Spiele vor. Wir wollen jetzt erst einmal in die Playoffs kommen, immer von Spiel zu Spiel schauen und dann das Maximum rausholen.“

Am Freitag, den 14.02., geht es um 20:00 Uhr mit dem Heimspiel gegen den EV Füssen um wichtige Punkte. Der EV Füssen benötigt ebenso jeden Zähler, um sich einen Platz in den Pre-Playoffs zu sichern. Aktuell steht der Altmeister auf Rang 9, mit einem kleinen Vorsprung auf den hartnäckigsten Verfolger aus Peiting.

Hinweis: -> Freitag, 14.02.2025 um 20 Uhr vs. EV Füssen: beim SC Riessersee

Heimspiel am Valentinstag. Was würde hier besser passen als unsere diesjährige Ladies Night! Alle Damen und alle Herren, die ihren Damen etwas Gutes tun möchten, sollten sich diesen Termin vormerken! Ladies Night beim SC Riessersee, dass bedeutet Spaß, Action und Prosecco! Freut euch auf viele Highlights und stoßt gemeinsam mit euren Mädels auf einen unvergesslichen Eishockeyabend an. Der SCR lädt dabei alle Ladies kostenlos zum Spiel ein! Macht euch gefasst auf einige besondere Aktionen zu unserer Ladies Night!

Tickets für die Heimspiele gibt es in unserem Onlineshop: https://bit.ly/scr-ticketshop oder im Vorverkauf zu den Öffnungszeiten der Geschäftsstelle vor Ort am Stadion. Die Abendkasse wird 90 Minuten vor Spielbeginn geöffnet. Sämtliche Begegnungen werden live auf Sprade.TV übertragen.

