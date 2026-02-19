SCR Kapitän Tobi Echtler vor dem Oberlandderby gegen Bad Tölz: „Genau solche Partien machen extrem viel Spaß.“

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Am Freitag ist es wieder so weit: Das traditionsreiche Altmeisterderby zwischen dem SC Riessersee und den Tölzer Löwen steht an.

Das erste dokumentierte Aufeinandertreffen in der über 100-jährigen weiß-blauen Chronik datiert vom 15. Februar 1932 – damals mit einem Sieg für die Werdenfelser.

Mehr als neun Jahrzehnte später könnten die Voraussetzungen für die beiden Altmeister unterschiedlicher kaum sein. Die Tölzer Löwen rangieren verdient unter den Top drei der Liga. Der SCR hingegen befindet sich in der unteren Tabellenregion. Durch den wichtigen Heimsieg gegen Höchstadt in der vergangenen Woche lebt jedoch weiterhin die Hoffnung auf das Erreichen der Pre-Playoffs. Klar ist: Dafür müssen weitere Punkte her und nicht mehr so einen Auftritt wie zum Beispiel zuletzt in Memmingen.

Vor der 280. Auflage des Oberlandderbys haben wir mit SCR-Kapitän Tobi Echtler gesprochen.

Du bestreitest bereits dein viertes Derby gegen Bad Tölz in dieser Saison. Wie hast du die bisherigen Duelle erlebt?

„Derbys sind immer etwas Spezielles und haben ihre eigenen Regeln. Bisher waren es jedes Mal wahnsinnig intensive Spiele, richtige Kämpfe. Genau solche Partien machen extrem viel Spaß.“

Am Freitag steht die 280. Auflage dieses Klassikers an. Was macht dieses Spiel für dich besonders?

„In beiden Vereinen steckt unglaublich viel Tradition. Für mich ist es eine Ehre, solche Derbys spielen zu dürfen. Die Stimmung in der Halle ist immer überragend. Ich freue mich besonders auf den Kampf und die Emotionen, die in solchen Spielen noch einmal deutlich stärker sind.“

Was wird am Freitag entscheidend sein, um erneut als Sieger vom Eis zu gehen?

„Wir müssen mit einer guten Härte spielen, konsequent auftreten und unsere Fehler minimieren. Wenn wir das schaffen, ist alles möglich.“

Unabhängig von der Tabellenkonstellation gilt: Ein Derby hat seine eigenen Gesetze. Das zeigte bereits das letzte Heimduell im Olympia-Eissportzentrum, als der SCR vor 4.196 Zuschauern einen 7:4-Erfolg feiern konnte.

Nach dem Oberlandderby wartet am Sonntag um 18:00 Uhr bereits das nächste wichtige Spiel: Auswärts in Peiting geht es erneut um entscheidende Punkte im Kampf um das Minimalziel Pre-Playoffs.

Tickets für das Oberlandderby sowie alle weiteren Heimspiele gibt es im Onlineshop unter www.scriessersee.de/tickets/online-ticket-shop oder zu den Öffnungszeiten der Geschäftsstelle am Stadion. Die Abendkasse öffnet jeweils 90 Minuten vor Spielbeginn.