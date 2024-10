SCR-KapitÃ¤n Thomas Schmid wendet sich kÃ¤mpferisch an alle SCR-Fans – Garmischer haben das Derby und drei Spiele vor der Brust

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Drei Spiele, drei Topgegner, einer davon die Tölzer Löwen. Auch in der zweiten Woche der neuen Saison warten große Herausforderungen auf...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Drei Spiele, drei Topgegner, einer davon die Tölzer Löwen. Auch in der zweiten Woche der neuen Saison warten große Herausforderungen auf die Weiß-Blauen!

Die Woche startet mit einem Auswärtsspiel bei den EV Lindau Islanders am Mittwoch, 02.10. Um 19:30 Uhr treffen die Jungs von Coach Hunor Marton auf den aktuellen Tabellendritten vom Bodensee. Das Team um Coach Michael Baindl ist sehr gut in die neue Saison gestartet – mit Siegen gegen die Passau Blackhawks, einem Penaltysieg gegen Bayreuth, einem Sieg gegen Bietigheim und einer Auftaktniederlage gegen Peiting – und steht nach vier Spielen mit stattlichen acht Punkte da. Der slowenische Importstürmer der Islanders, Zan Jezovsek führt mit neun Punkten aus vier Spielen die aktuelle Scorerliste der Oberliga Süd an. Zudem treffen die Werdenfelser auf einen alten Bekannten: Marlon Wolf schnürt diese Saison die Schlittschuhe für den EVL.

Zwei Tage nach dem Spiel am Bodensee wird es heiß im Olympia-Eissportzentrum! Es ist soweit und das erste große Oberlandderby der aktuellen Spielzeit steht an. Am Freitag, 04.10. um 20 Uhr, kommt es zur 272.Auflage des Klassikers. Bad Tölz gegen Riessersee! Der Kader der Schwarz-Gelben hat sich über den Sommer qualitativ enorm verbessert. Der ehemalige DEL-Akteur und langjährige Straubinger Kapitän Sandro Schönberger bringt sehr viel Erfahrung von über 700 Einsätzen in der höchsten Spielklasse mit nach Bad Tölz. Aus der DEL2 von den Starbulls Rosenheim wechselte zudem Dominik Daxlberger an die Isar, der ebenfalls in seiner Karriere DEL Luft geschnuppert hat. Nach vier Spielen haben die Tölzer Löwen bereits sechs Punkte auf der Habenseite, zuletzt gewann man Zuhause gegen den EC Peiting. Die Favoritenrolle vor dem ersten Aufeinandertreffen beider Teams liegt somit eindeutig auf Seiten der Gäste aus dem Isartal.

Das Motto für das erste Derby der Saison ist somit klar: Tölzer Löwen?? Blaues Wunder!!: „Am Freitag ist es endlich wieder soweit und wir spielen in DEM Derby Zuhause gegen Tölz. Das wird für einige bei uns in der Mannschaft eine neue Erfahrung werden, denn ein Derby hat seine eigenen Gesetze! Alle in der Kabine sind heiß drauf vor einem vollen OEZ, mit unseren lautstarken Fans im Rücken, die drei Punkte unter der Alpspitze zu behalten! Der qualitativ sehr gute Kader der Tölzer Löwen beeindruckt uns in keinster Weiße, weil unser Team dafür etwas viel Wichtigeres besitzt: Wir haben Leidenschaft und spielen mit vollem Herzen für den SC Riessersee!“, zeigt sich SCR-Kapitän Thomas Schmid kämpferisch und wendet sich direkt an alle SCR-Fans: „Liebe SCR-Fans, kommt am Freitag ins Stadion, macht aus dem OEZ einen Hexenkessel und lasst uns gemeinsam die Löwen ohne Punkte nach Hause schicken! Wir brauchen euer Herz und eure Leidenschaft, gemeinsam packen wir den Derbysieg“

Nach dem großen Derby geht es für die Werdenfelser nicht minder anspruchsvoll weiter, am kommenden Sonntag ist das Team in Memmingen bei den Indians zu Gast. Memmingen ist in diese Spielzeit optimal gestartet und grüßt von der Tabellenspitze – drei Siege, neun Punkte sprechen eine eindeutige Sprache. Das Powerplay um den Schweden Linus Svedlund und auch den kanadischen Center Tyler Spurgeon gehört aktuell zu den besten der Oberliga Süd. Bereits in der Vorbereitung trafen beide Teams aufeinander – damals gewannen die Indians die Partie knapp mit 6:4.

Der SCR steht nach den ersten vier Spielen mit zwei Siegen, aufgrund des noch laufenden Verfahrens im Nachgang des Heimsieges gegen Höchstadt, jedoch nur mit drei Punkten auf Tabellenplatz elf. Aktueller Topscorer der Weiß-Blauen ist Importverteidiger TJ Fergus mit sechs Punkten aus vier Spielen, dicht gefolgt von Tobias Kircher mit fünf Punkten in vier Spielen.

Der Ticketvorverkauf für das Derby am Freitag läuft bereits auf Hochtouren. Aktuell sind bereits 1.100 Tickets verkauft. Das OEZ öffnet aus diesem Grund am Freitag bereits 75 Minuten vor Spielbeginn – Einlass ist um 18:45 Uhr! Karten gibt es täglich in der SCR-Geschäftsstelle oder im SCR-Ticket-Onlineshop unter: bit.ly/riesserseetickets