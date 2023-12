SCR ist am Freitag erstmal spielfrei – Sonntag geht es nach Heilbronn

Artikel anhören Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Nach drei freien Tagen sind die Weiß-Blauen am Donnerstag wieder in den Trainingsbetrieb gestartet. „Die Regenerationsphase war jetzt wichtig...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Nach drei freien Tagen sind die Weiß-Blauen am Donnerstag wieder in den Trainingsbetrieb gestartet.

„Die Regenerationsphase war jetzt wichtig für unsere Jungs, auch ist es mal wichtig, dass man ein paar Tage das Olympia-Eissportzentrum nicht sieht um einfach die Köpfe frei zu bekommen. Die letzten Jahre gab es immer den Break zum Deutschland-Cup, da hatten die Teams die Chance sich vor dem dichtgedrängten Spielplan im Dezember und Anfang Januar nochmal zu regenerieren. Diese Pause wurde heuer leider gestrichen und da haben wir den spielfreien Freitag gleich zum Anlass genommen, den Jungs zumindest ein paar Tage Pause zu gönnen.“ so Sebastian Ziener, zu der kurzen Regenerationsphase.

Die Werdenfelser sind am heutigen Freitag erstmal spielfrei und greifen erst wieder am Sonntag ins Geschehen ein. Am Sonntag steht dann der zweite Vergleich mit den Heilbronner Falken auf dem Spielplan, den ersten konnten die Weiß-Blauen, ebenfalls in Heilbronn, mit 6:4 für sich entscheiden. In der langen Historie des SCR finden sich bislang 99 Begegnungen gegen eine Mannschaft aus Heilbronn. Die Zwischenbilanz ist für die Garmischer derweil eine Positive, von den bisherigen 99 Partien, verließ der SCR 56Mal als Sieger die Eisfläche, 39 Spiele gingen an die Käthchenstädter und vier Partien endeten Unentschieden. Die 100.Begegnung zwischen den beiden Clubs beginnt am Sonntag um 18:30h.

Das nächste Heimspiel des SC Riessersee findet am Freitag, 15.12.2023 um 19:30h gegen die Bayreuth Tigers statt.

Tickets für die Heimspiele des SCR gibt es in unserem Onlineshop: https://bit.ly/scr-ticketshop oder zu den Öffnungszeiten der Geschäftsstelle vor Ort am Stadion. Auch die Abendkasse wird ab 90 Minuten vor Spielbeginn geöffnet sein. Die Begegnungen werden auch live auf Sprade-TV übertragen.

