SCR: Heimspiel gegen DEL2-Absteiger Bayreuth und ein Wiedersehen mit Marco Ludwig

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Endlich wieder Heimspiel. Vor knapp 14 Tagen gab es den letzten Auftritt der Weiß-Blauen im heimischen Olympia-Eissportzentrum.

Morgen, am Freitag, geht es um 19:30 Uhr zum zweiten Mal gegen den DEL2 Absteiger, die Bayreuth Tigers. Reflektierend auf die vergangenen Spieltage zieht auch der Geschäftsstellenleiter Sebastian Ziener ein kleines Fazit: „In jeder Saison gibt es solche Phasen, und vor nahezu einem Jahr hatten wir ebenfalls einen Negativlauf. Der gesamte Verein ist damals ruhig geblieben, alle machten ihre Hausaufgaben und haben dann eine positive Serie gestartet. Natürlich gefallen uns die aktuellen Ergebnisse auch nicht, darüber kann sich jeder sicher sein. In der 100-Jährigen Geschichte des Clubs gab es Höhen wie auch Tiefen und der Club hat sich bisher immer gefangen und die Teams sind aus solchen Situationen meist gefestigt am Ende des Tages rausgekommen. Wenn Trainer, Mannschaft, Mitarbeiter und auch unsere treuen Fans an einem Strang ziehen, ändern wir unsere Richtung und es geht wieder aufwärts. Das geht aber nur gemeinsam!“

Am Sonntag kommt es dann zum Roadgame in der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg, in Stuttgart. Die Rebels stiegen vor dieser Saison in die Oberliga Süd auf und stehen nach 23 Spielen mit 11 Punkten am Tabellenende. Unterschätzen darf man aber die Mannschaft von Neu-Trainer und Ex-SCR-Spieler Marco Ludwig nicht.

Tickets für die Heimspiele des SCR, das Heimspiel am 100.Geburtstag der Weiß-Blauen am 23.12.23 und zur großen SCR Gala im Kongresshaus gibt es in unserem Onlineshop: https://bit.ly/scr-ticketshop oder zu den Öffnungszeiten der Geschäftsstelle vor Ort am Stadion. Auch die Abendkasse wird ab 90 Minuten vor Spielbeginn geöffnet sein.

