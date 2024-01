SCR: Heimspiel gegen Deggendorf – Freitag kommt es zum Altmeisterduell in FÃ¼ssen

Artikel anhören Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Die Werdenfelser haben inzwischen 34 ihrer 48 Pflichtspiele bestritten. Aus den zwei letzten Begegnungen gab es die maximale Ausbeute...

Artikel anhören Artikel anhören

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Die Werdenfelser haben inzwischen 34 ihrer 48 Pflichtspiele bestritten.

Aus den zwei letzten Begegnungen gab es die maximale Ausbeute von sechs Punkten und das jeweils gegen den direkten Tabellennachbarn. Am Freitag gab es einen ungefährdeten 4:1 Heimerfolg gegen Höchstadt, am Sonntag einen 5:4 Auswärtserfolg in Memmingen, der an Spannung nicht zu überbieten war. Aktuell bedeutet das Platz 6 in der Tabelle mit einem Rückstand von sieben Zählern auf Rang 5, den derzeit die Indians aus Memmingen belegen. Die nächsten Aufgaben werden intensiv und spannend. Am Freitag steht zunächst das Spiel in Füssen um 19:30 Uhr an. Hierzu bittet der EV Füssen die Gästefans, dass sie ihre Tickets vorab im Onlineshop des EV Füssen bestellen. Auch wenn der Altmeister aus dem Allgäu derzeit „nur“ Platz 10 belegt, so hatten die Weiß-Blauen gegen den schärfsten Kontrahenten vergangener Tage in dieser Saison ihre liebe Mühe. Denn beide Begegnungen konnten die Allgäuer für sich entscheiden.

„Füssen ist eine strukturierte Mannschaft und sie spielen gutes Eishockey. Wir haben schon gesehen, wenn wir nicht bereit und läuferisch nicht auf der Höhe sind, wird es schwierig. Im Prinzip machen wir uns das Leben selber schwer. Das Mindset muss also stimmen“. so Pat Cortina im Ausblick zum Auswärtsspiel im Allgäu.

Wichtiger Hinweis zum kommenden Auswärtsspiel des SCR beim EV Füssen:

Der Veranstalter – EV Füssen -bittet die Anhänger des SCR, die zum Auswärtsspiel nach Füssen kommen, dass die Tickets für das Spiel aufgrund von Sicherheitsbestimmungen vorab im Onlineshop des EVF bestellt werden.

Nach dem Altmeisterduell am Freitag geht es gleich am Sonntag um 18 Uhr gegen den Deggendorfer SC im Olympia-Eissportzentrum weiter. Dem aktuellen Tabellenzweiten sitzen die Heilbronner Falken direkt im Nacken, der Vorsprung der Niederbayern ist mittlerweile auf drei magere Punkte zusammengeschrumpft. Pat Cortinas Blick richtet sich auch schon auf Sonntag: „Gegen Deggendorf wird es eine große Challenge für uns und ich hoffe, wir können an unsere Leistungen vom letzten Wochenende anknüpfen. Wir waren kompakt und gerade gegen Höchstadt stark in der Defensive. In jedem Wechsel haben wir gearbeitet, das war für uns der Schlüssel. Wir müssen nicht auf den Gegner schauen, sondern unser eigenes Spiel machen. Defensiv stabil und konzentriert – und offensiv viele Scheiben Richtung Tor.“

Tickets für die Heimspiele des SCR, gibt es in unserem Onlineshop: https://bit.ly/scr-ticketshop oder zu den Öffnungszeiten der Geschäftsstelle vor Ort am Stadion. Auch die Abendkasse wird ab 90 Minuten vor Spielbeginn geöffnet sein.