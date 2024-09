SCR-Hauptrundenauftakt am kommenden Sonntag â€“ Erstes Saisonheimspiel am Sonntag, 22.09 gegen HÃ¶chstadt

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Es geht wieder los! Nach vier Wochen Vorbereitung, insgesamt sechs überzeugenden Testspielen und drei Testspielsiegen startet am kommenden Wochenende die neue...

Zum Start müssen die Jungs von Coach Hunor Marton am Freitag zunächst auswärts in Passau ran, bevor am kommenden Sonntag, 22.09 um 16 Uhr der Heimauftakt gegen die Höchstadt Alligators wartet. Grund genug für uns, die Aktion „Alle in die Halle – 1.923 Zuschauer“ ins Leben zu rufen. Getreu dem Motto möchten wir gemeinsam mit Euch – Fans, Partner und Unterstützer des Standorts – unseren Heimspielauftakt zu einem gemeinsamen Eishockeyfest werden lassen, den eines ist klar: Wir brauchen diese Saison jeden einzelnen aus unserer SCR-Familie, nur gemeinsam sind wir stark!

Dazu haben wir uns einige besondere Aktionen rund um unser erstes Hauptrundenheimspiel einfallen lassen – für Familien und größere Gruppen: Familien, bestehend aus zwei Erwachsenen und bis zu zwei Kindern erhalten am kommenden Freitag (nur) an der Abendkasse ein Familienticket für nur € 38,00 in der Kategorie Sitzplatz 2 anstatt € 64,00. Jedes weitere Kind – zwei Kinder sind bereits inkludiert – im Familienpaket kostet nur € 5,00 anstatt € 10,00. Gruppen ab 5 Personen erhalten zudem rabattierte Tickets auf Vorbestellung bis einschließlich Samstag, 21.09 per E-Mail an mail@scriessersee.de. So erhalten Gruppen ab 5 Personen bereits 5% Rabatt auf ihre Ticketvorbestellung, Gruppen ab 10 Personen schon 10% Rabatt und Gruppen ab 15 Personen ganze 15% Rabatt auf die gesamte Ticketvorbestellung.

Einmal im Stadion angekommen geht es zudem weiter mit den Aktionen. So gibt´s zum ersten Heimspiel besondere Angebote in unserer Stadiongastronomie, bei der Besucher bares Geld sparen können. Bei der Bestellung einer Leberkäsesemmel oder Fischsemmel und einem Bier oder Softgetränk zahlen Fans nur € 7,50. Nachos oder Popcorn mit einem Bier oder Softgetränk kosten ebenfalls nur € 7,50. Zudem wird es zum Saisonauftakt auch wieder das beliebte 50/50 Los geben – ein Los kostet € 3,00, die Hälfte der Einnahmen gehen zugunsten der Nachwuchsarbeit des SC Riessersee, die andere Hälfte des Gewinns erhält das Siegerlos. Lose gibt es beim Kuchenstand des SCR-Nachwuchses sowie dem SCR-Fanstand.

Ab dem kommenden Wochenende zählts für die Weiß-Blauen, es ist angerichtet. Das Motto ist daher klar „Alle in die Halle – 1.923 Zuschauer für ein Eishockeyfest zum Saisonauftakt“. Weiß-Blau geht nur gemeinsam als Familie! Packmas gemeinsam!