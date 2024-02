SCR gegen Stuttgart -Ladies Night am 2.2.

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Nach sechs Siegen in Serie endete der Lauf am vergangenen Dienstag beim Auswärtsspiel in Memmingen. Die Werdenfelser führten früh und dominierten...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Nach sechs Siegen in Serie endete der Lauf am vergangenen Dienstag beim Auswärtsspiel in Memmingen.

Die Werdenfelser führten früh und dominierten die ersten beiden Drittel „wir waren sehr stark in der Anfangsphase und führten 2:0. Wir waren bereit, stark und strukturiert.“ so Pat Cortina auf der Pressekonferenz nach dem Spiel in Memmingen. Im Schlussabschnitt hatten die Gastgeber dann allerdings das Momentum auf ihrer Seite und sie machten aus einem 2:4 ein 4:4 und in der Overtime in Überzahl dann noch den Siegtreffer. Das war der erste Sieg der Memminger Indians gegen den SCR in dieser Saison, die anderen drei Begegnungen haben die Werdenfelser für sich entscheiden können. Schwerwiegend und auch schmerzhaft ist die Oberkörperverletzung von Sturmroutinier Alexander Höller, der 39jährige fällt auf unbestimmte Zeit aus.

Am kommenden Wochenende stehen zwei Aufgaben für die Garmisch-Partenkirchner an, die nicht unterschiedlicher sein könnten. Am Freitag 19:30 Uhr sind die Stuttgart Rebels zu Gast. Dieses Spiel steht unter dem Motto „Ladies Night“.

Es gilt freier Eintritt für alle Frauen, an der Abendkasse. Die Sitzplatzbereiche der Blöcke K,H & G sind hierfür reserviert! „Es gibt nicht nur freien Eintritt für alle Frauen, sondern jede Lady die im Weiß-Blauen Trikot zum Spiel kommt, erhält am Einlaß eine Überraschung.“ so der Geschäftsstellenleiter des SC Riessersee, Sebastian Ziener.

Mit dem Auftritt am Sonntag um 18 Uhr am Bodensee bei den Lindau Islanders beschließt sich dann das Spielwochenende für die Weiß-Blauen. Der aktuell Tabellenzehnte kämpft um eine bessere Ausgangsposition für die Preplayoffs und das ist mit nur einem Zähler Rückstand auf Platz 9 auch kein aussichtsloses Unterfangen.

Tickets für die Heimspiele des SCR, gibt es in unserem Onlineshop: https://bit.ly/scr-ticketshop oder zu den Öffnungszeiten der Geschäftsstelle vor Ort am Stadion. Auch die Abendkasse wird ab 90 Minuten vor Spielbeginn geöffnet sein.