Oberliga Süd SC Riessersee SCR Freitag in Deggendorf, Sonntag zuhause gegen Erding
SC Riessersee

SCR Freitag in Deggendorf, Sonntag zuhause gegen Erding

1. Januar 20262 Mins read45
Patrik Mühlberger - © Sportfoto-Sale (MK)
Garmisch. (PM SCR) Für das neue Jahr fasst man sich oft gute Vorsätze und setzt sich Ziele.

Mitunter wird man aber auch begleitet von Erwartungen, die an einen gestellt werden. Nach einer bislang eher durchwachsenen Oberliga-Saison gilt es für die Profis des SC Riessersee, das klar definierte Ziel „Pre-Playoffs“ (also eine Vorrundenplatzierung unter den ersten 10 Teams in der Tabelle) fest in den Blick zu nehmen – und auch zu erreichen. Zu den guten Vorsätzen muss gehören, in jedem Spiel zu kämpfen, egal wie der Gegner heißt. Denn das wiederum gehört zu den Erwartungen der Fans und Unterstützer des SCR, denen man schon ein bisserl viel zugemutet hat in den Wochen vor dem Trainerwechsel. Frei nach dem Motto: Wir dürfen verlieren, aber nicht ohne gekämpft zu haben.

Dass der Weg kein leichter wird, ist allen Beteiligten klar. Am Freitag, den 02. Januar, ist der Tabellenführer Deggendorfer SC um 20:00 Uhr Gastgeber von Markus Jochers Team. In den Wochen vor Weihnachten erspielten sich die Niederbayern mit einer Serie von elf Siegen à drei Punkten das Fundament für den momentanen Platz an der Spitze. Zwar kassierte man auch die ein oder andere seltene Niederlage, jedoch nur gegen die anderen Titelaspiranten Selb, Heilbronn und Memmingen. Der einzige „Underdog“, der gegen den DSC gewinnen konnte, war bemerkenswerterweise der Tabellenletzte Erding, unser Heimgegner am Sonntag.

Dass die Erding Gladiators ihre Ambitionen auf das Erreichen der Pre-Playoffs noch nicht aufgeben müssen, zeigt ein genauer Blick auf die Tabelle: Nur fünf Punkte liegen zwischen ihnen und dem SCR und deren nur sechs sind es zu Tabellenplatz 10, den momentan noch Höchstadt besetzt. Der Bayernliga-Aufsteiger besitzt auf dem Papier bestimmt genug Routine, sich in entscheidenden Partien durchsetzen zu können. Spieler wie Thomas Brandl, Elia Ostwald oder der Ex-Garmischer Markus Eberhardt haben schon viel erlebt auf dem Eis und in der Kabine. Der Star in Erding ist allerdings die Mannschaft, denn unter den 50 Top-Scorern der Liga findet man keinen einzigen Spieler der Gladiators.

Spielbeginn gegen Erding ist am Sonntag, den 04.01.2026, um 18:00 Uhr im Olympia-Eissportzentrum in Garmisch-Partenkirchen. Das Team des SC Riessersee braucht für ein erfolgreiches Spiel auch weiterhin den Support von möglichst vielen Fans. Es geht in den Endspurt vor den Play-Offs. Pack ma’s miteinander!

Tickets für die Heimspiele gibt es in unserem Onlineshop: ttps://www.scriessersee.de/tickets/online-ticket-shop oder zu den Öffnungszeiten der Geschäftsstelle vor Ort am Stadion. Die Abendkasse wird 90 Minuten vor Spielbeginn geöffnet. Sämtliche Begegnungen werden live auf Sprade.TV übertragen.

1081
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Previous post Miners starten nach Sieg in Tilburg stark angeschlagen in das Jahr 2026

