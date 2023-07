SCR: Ex-Weidener Alec Zawatsky wird ein WeiÃŸ-Blauer -TorhÃ¼ter Xaver Nagel erhÃ¤lt einen Tryout-Vertrag

Artikel anhören Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Der Kader des SC Riessersee nimmt für die kommende Saison konkrete Form an. Mit der Neuverpflichtung, direkt aus Kanada...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Der Kader des SC Riessersee nimmt für die kommende Saison konkrete Form an.

Mit der Neuverpflichtung, direkt aus Kanada – dem Mutterland des Eishockeys, ist jetzt der neunte Stürmer für 2023/24 unter Vertrag. Der DeutschKanadier Alec Zawatsky hat deutsche und sogar bayerische Wurzeln, da seine Mutter aus Bayern stammt und ihren Mann bei seinem Engagement Mitte der Neunziger Jahre in Straubing kennenlernte. „Mein Vater spielte in Straubing erfolgreich Eishockey und erzählte mir großartige Geschichten über die Duelle gegen den SC Riessersee. Ich selber bin in Landshut geboren, habe dadurch praktisch bayerische Wurzeln. Ich freue mich riesig, zurückzukommen.“

Zawatsky wurde zuletzt von einem „Triple Gold Club Member“ Headcoach trainiert

Pat Cortina freut sich über seinen Neuzugang: „Alec ist eine willkommene Verstärkung für unseren Kader. Er spielte zuletzt für eine Universität in Canada und wurde dort von Mike Babcock (StanleyCup Sieger mit Detroit und rund 10 Jahre Headcoach bei den RedWings, Weltmeister und Olympiasieger mit TeamCanada und einige Jahre Headcoach bei den Toronto Maple Leafs) trainiert.“

Mit einem Schmunzeln und einem Augenzwinkern erklärt Pat Cortina: „Das bedeutet wahrscheinlich, dass er nächste Saison in Garmisch eventuell nicht so gut gecoached wird.“

Für den jungen Stürmer war es eine super Erfahrung mit einem sehr erfolgreichen Trainer wie Babcock zusammenarbeiten zu dürfen: „Mike war ein großartiger Trainer, der mir eine andere Seite des Spiels beigebracht hat, nämlich wie man ohne Puck agiert. Die Art und Weise, wie er uns mit Videos gecoached hat und unsere Gegner analysierte, war großartig. Er hat eine echte Leidenschaft für Hockey und es war großartig, mehr über das Spiel zu lernen.“

Xaver Nagel erhält einen Tryout in der Vorbereitung als dritter Torhüter

In der abgelaufenen Saison war Nagel in der U20 des SCR und einige Male mit der 1. Mannschaft als BackupGoalie im Einsatz. Der junge Torhüter Nagel zu seiner Tryoutchance: „Ich bin sehr dankbar und möchte diese Chance nutzen, um meine Leistung auf das nächste Level zu bringen.“

Alec Zawatsky passt zur Philosophie des SCR

„In meinen Gesprächen mit ihm hatte ich einen sehr positiven Eindruck von ihm. Alec sieht sich selbst als solider Zwei-Wege-Spieler und ist ein weiterer junger Spieler, der mit einem starken Willen zu uns kommt, dass er sich verbessert. Wie ich bereits letzte Woche gesagt habe, passt das zu unserer Philosophie und ich freue mich sehr, Alec bei uns begrüßen zu dürfen und mit ihm nächste Saison zu arbeiten“ so erneut Pat Cortina, Headcoach und sportlicher Leiter des SC Riessersee.

Bevor der Vertrag unterschrieben wurde, hat sich der 23jährige über den Werdenfelser Traditionsclub erkundigt. „Über einen Freund der Familie, der seit mehr als 15 Jahren im Ausland gespielt hat, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass der SCR die richtige Station für mich ist. Die Tradition und Geschichte des SC Riessersee ist herausragend. Die Fans sind loyal und sehr engagiert. Trainer Pat Cortina kann auf eine großartige Trainerbilanz zurückblicken. Wir hatten ein Telefongespräch und ich hatte gleich das Gefühl, dass ich der Spieler war, den er wollte. Ich freue mich sehr auf diese Gelegenheit.“

In der Saison 2020/21 hatte der Linksschütze bereits ein Engagement in der Oberliga Süd und stand für die BlueDevils Weiden in 18 Pflichtspielen auf dem Eis, „Weiden war für mich eine tolle Erfahrung, ich bin gut gestartet, habe mir aber leider eine schwere Gesichtsverletzung zugezogen. Jetzt, nach zwei Jahren, bin ich mental und körperlich stärker und freue mich auf die Rückkehr in die Oberliga.“

Gegen den SC Riessersee spielte Zawatsky im Olympia-Eissportzentrum bereits einmal „Ich erinnere mich, wie schön der Ort Garmisch und das Eisstadion waren. Der SC Riessersee hatte eine schnelle Mannschaft mit sehr viel Talent. Ich denke, dass ich mich gut in die Spielweise der Mannschaft einfügen kann und freue mich, ein Teil vom SCR zu sein. Leider war das Spiel während der Corona-Zeit, aber ich habe gehört, dass die Fans unglaublich sind und ich freue mich darauf, sie kennenzulernen und ihnen zu zeigen, was ich kann!“

Bis es im September dann endlich soweit ist, wird der Deutsch-Kanadier in seiner Heimat im Westen Canadas den Sommer verbringen und sich auf die nächste Saison vorbereiten: „Natürlich werde ich hart trainieren, bevor ich nach Garmisch komme! Und ich habe auch meine eigene Eishockeyschule, in der ich Kinder bei ihrer Entwicklung helfe. Bis zu meinem Abflug werde ich noch zweiwöchige Camps veranstalten.“ Und damit sich nicht alles um Eishockey dreht, wird für den nötigen Ausgleich, eine bei Eishockeyspielern ebenfalls beliebte Sportart herangezogen, „Ich versuche auch noch, einige Runden zu golfen.“

Alec Zawatskys Karriere in Zahlen

