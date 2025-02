SCR: Es geht in die Pre-Playoffs â€“ Letztes Hauptrundenspiel am Freitag zuhause gegen Bayreuth – Auch am Sonntag Heimspiel

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Der SC Riessersee hat die direkte Qualifikation für die Oberliga-Playoffs verpasst.

Die Tölzer Löwen und die Alligators aus Höchstadt belegen die Tabellenplätze 5 und 6 und sind nicht mehr einzuholen. Der SCR und die Lindau Islanders werden Siebter oder Achter und haben am Sonntag im ersten Pre-Playoff-Spiel Heimrecht.

Für die Spieler von SCR-Coach Hunor Marton, dessen Vertrag in der Woche um zwei Jahre verlängert wurde, wird es also gleich nach dem letzten Hauptrundenspiel ohne eine nennenswerte Pause weitergehen. Ob dies ein Vor- oder ein Nachteil ist, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen. Es kann sich durchaus positiv auswirken, im Spielrhythmus zu bleiben. Andererseits würde sich ein Team mit einer verletzungsbedingt kurzen Bank wohl eher eine Spielpause wünschen. Ganz egal – es geht ohnehin nicht nach dem Prinzip „Wünsch dir was“. Das gilt auch beim möglichen Gegner: Füssen ist momentan Neunter, Peiting und Passau streiten sich um den verbleibenden letzten Platz. Wer es am Ende wird? Schaumamal.

Doch zunächst muss am Freitag, den 21.02.2025, das letzte Vorrundenspiel gegen die Tigers Bayreuth absolviert werden (20:00 Uhr, OEZ Garmisch-Partenkirchen). Die Oberfranken bleiben, unabhängig vom Spielausgang, auf Platz 12 und beenden mit dieser Auswärtspartie ihre Saison. Doch für den SC Riessersee geht es um mehr als die „goldene Ananas“. Mit einem Sieg und den damit verbundenen positiven Emotionen startet es sich bestimmt leichter in die Pre-Playoffs – sowohl für das Team als auch für die treuen Fans und Zuschauer.

In den bisherigen Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften gab es auswärts zwei Siege für Weiß-Blau, ein 5:1 früh in der Saison und ein wildes 9:7. Zuhause hingegen setzte es in der Adventszeit eine bittere 1:3-Niederlage, in welcher der Ex-SCR-Spieler Moritz Israel für alle 3 Gegentreffer sorgte. Revanche ist also angesagt. Israel wird am Freitag aber nicht auf dem Eis stehen, er ist für einige Spiele gesperrt. Mit dabei wird allerdings ein Mann sein, der von 2004-2007 die Schlittschuhe für die Werdenfelser schnürte: Marco Ludwig ist Co-Trainer bei den Tigers und hat für die nächste Saison auch schon dort unterschrieben.

Schon am Sonntag, den 23.02., beginnt dann die „Best-of-Three“-Serie gegen den noch zu ermittelnden Gegner (s. o.) aus der Oberliga Süd. Am Dienstag, den 25.02., muss der SCR dann gegen diesen auswärts antreten und hätte, wenn es 1:1 nach Siegen stünde, am 28.02.2025 im Entscheidungsspiel nochmals Heimrecht. Wer weiterkommt, steht in den Playoffs und muss gegen die Tilburg Trappers aus Holland oder die hierzulande bestens bekannten Hannover Scorpions ran. – Doch eins nach dem anderen: Erst will die Mannschaft den hoffentlich zahlreich mitfiebernden Zuschauern im OEZ zeigen, dass sie alles tut, um das Ziel Playoff-Achtelfinale zu erreichen. Auf geht’s also ins Eisstadion, am besten zu beiden Spielen am Freitag und am Sonntag. Jetzt gilt’s!

Tickets für die Heimspiele gibt es in unserem Onlineshop: https://bit.ly/scr-ticketshop oder im Vorverkauf zu den Öffnungszeiten der Geschäftsstelle vor Ort am Stadion. Die Abendkasse wird 90 Minuten vor Spielbeginn geöffnet. Sämtliche Begegnungen werden live auf Sprade.TV übertragen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV