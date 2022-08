SCR: Erste Trainingswoche beendet – Intensive und umfangreiche Woche liegt hinter dem Team

Sechs Wochen Vorbereitung stehen auf dem Trainingsplan des Trainerteams um Pat Cortina, Anton Raubal und Athletikcoach Leopold Rauch – sechs Wochen schwitzen, trainieren, kennenlernen,...

Die erste Woche der diesjährigen Preseason liegt nun bereits hinter den weiß-blauen. Eine intensive und umfangreiche Woche. Am Montag und Dienstag standen am Vormittag zwei optionale Eiseinheiten auf dem Programm. Die Vorgabe lautete „Ausrüstung einspielen, Mitspieler kennenlernen, Spaß haben“. Am Nachmittag wurde es dann aber doch nochmal ernst. Athletikcoach Leopold Rauch bat zu Teil zwei der diesjährigen Saisoneingangstests. Der erste Teil, medizinische Untersuchungen und ein Leistungs-EKG absolvierten die Spieler bereits in der vergangenen Woche bei Teamarzt Franz Lechtken. Beim zweiten Teil wurden verschiedenste Testungen durchgeführt – von klassischen Liegestützen über Sprints bis hin zu Klimmzügen: „Bei den Tests ging es darum die Leistung der Spieler im Kraft-, Ausdauer-, und Schnelligkeitsbereich festzustellen.“, erklärt Athletikcoach Leopold Rauch. Die insgesamt neun verschiedenen Tests wurden dabei auf die ersten drei Tage aufgeteilt um die Testergebnisse nicht zu verfälschen. Rauch zeigte sich dabei zufrieden mit den Ergebnissen: „Insgesamt haben die Jungs sehr gut abgeschnitten. Bei nahezu allen Spielern der vergangenen Saison ist eine deutliche Verbesserung zum Vorjahr festzustellen. Unsere Neuzugänge haben ebenso sehr gute Leistungen gezeigt. Das bestätigt uns dass die Jungs im Sommer sehr fleißig waren und ihre, von uns erstellten, individuellen Trainingspläne auch angewendet haben.“

Mithilfe der Testergebnisse wird das Trainerteam nun die Trainingspläne entsprechend der körperlichen Fitness der einzelnen Spieler anpassen um eventuelle Defizite auszugleichen und eine vernünftige Trainingssteuerung in der Saison planen zu können.

Nach den zwei lockeren Eiseinheiten und den anstrengenden Testungen an den ersten beiden Tagen wurde es am Mittwochvormittag auch auf dem Eis endgültig ernst. Co-Trainer Anton Raubal, der den aktuell noch mit der ungarischen Frauennationalmannschaft bei der A-WM weilenden Pat Cortina vertrat, sowie Niklas Hede vom Kooperationspartner aus München eröffneten pünktlich um 10:30 Uhr das erste offizielle Mannschaftstraining der neuen Saison: „ Die erste Woche war sehr umfangreich. Die Jungs waren trotzdem sehr engagiert und motiviert und haben unsere Vorgaben der ersten Woche gut umgesetzt.“, zeigt sich Raubal zufrieden mit den ersten drei offiziellen Eiseinheiten.

Raubal und Hede, der bereits in der vergangenen Saison einige Male Teil des Coachings Staffs beim Sportclub war, legten den Fokus in der vergangenen Woche vor allem auf zwei Dinge. „Der Fokus diese Woche auf dem Eis lag hauptsächlich auf „Beine bewegen“ und „Schlägerarbeit“ – offensiv und defensiv. Wir haben dabei keine spezifischen Positionen trainieren lassen. Es ging darum das Gefühl für das Eis zurück zu bekommen und dass jeder Spieler auf jeder Position die Beine in Schwung bekommt und mit dem Schläger arbeitet, auch ohne Puck.“

Alle Spieler um die Neuzugänge Lubor Dibelka, Sam Verlest und Thomas Schmid aber auch die arrivierten Kräfte um Simon Mayr, Felix Linden und Luca Allavena hinterließen dabei einen guten Eindruck bei den beiden Trainern: „ Der erste Eindruck, sowohl sportlich als auch menschlich, ist ein guter. Durch einige Einzelgespräche, vor allem auch mit den neuen Spielern konnten wir auch diese schon etwas besser kennenlernen. Man merkt bereits eine gewisse Harmonie untereinander, in der Kabine und auch auf dem Eis. Die Stimmung im Team ist nach der ersten, sehr anstrengenden Woche, sehr gut.“, erklärt Anton Raubal.

Am gestrigen Samstag und heutigen Sonntag haben die weiß-blauen keine Trainingseinheiten auf dem Programm. Erst am Montag geht es weiter in Woche zwei der diesjährigen Vorbereitung. Fünf Tage später steht dann auch schon der erste Test an. Am kommenden Freitag, 02.09.22 um 20 Uhr empfängt der SCR die Hannover Indians zum ersten Testspiel im Olympia Eissportzentrum. Der Ticketverkauf hierfür startet am kommenden Montag über unseren Onlineshop und in der Geschäftsstelle des SC Riessersee. Auch weiterhin sind Dauerkarten über unseren Onlineshop und in der SCR Geschäftsstelle erhältlich.