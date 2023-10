SCR empfÃ¤ngt Lindau am Sonntag, Freitag zu Gast beim EC Peiting – Torwarttalent wechselt vorÃ¼bergehend nach Schongau

Artikel anhören Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Sechs Spiele, sechs Punkte. Auf den ersten Blick scheint der Saisonstart beim SC Riessersee misslungen zu sein. Auf den...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Sechs Spiele, sechs Punkte. Auf den ersten Blick scheint der Saisonstart beim SC Riessersee misslungen zu sein.

Auf den zweiten Blick lässt sich feststellen, dass die Weiß-Blauen nach nun insgesamt sechs Wochen gemeinsamen Eistraining und exakt 10 Spielen in ihrer Entwicklung dort stehen, wo ein Großteil der Liga zu Saisonbeginn vor genau sechs Spielen gestanden ist – man könnte sagen, eine reguläre Vorbereitungszeit ist somit abgeschlossen unter der Alpspitze! Die vergangenen Spiele haben gezeigt, dass das Team um Kapitän Simon Mayr die von den Verantwortlichen vor der Saison prognostizierte Geduld und Zeit benötigen wird, um das volle Leistungsvermögen auszuschöpfen. Nach einer weiteren intensiven Trainingswoche warten am kommenden Wochenende zwei Teams in unmittelbarer Reichweite auf die Werdenfelser.

Am morgigen Freitag gastiert der SCR beim EC Peiting. Die Pfaffenwinkler rangieren aktuell, nach sechs gespielten Partien, auf Tabellenplatz sechs mit insgesamt 11 Punkten. Nach durchwachsenem Start sicherte sich der ECP am vergangenen Wochenende mit einem 4:3 Overtimesieg daheim gegen Lindau und einem 3:2 Sieg bei den Tölzer Löwen das erste Wochenende mit zwei Siegen, den dritten insgesamt in Folge. Punktbester Spieler der Peitinger ist Sommerneuzugang Brett Ouderkirk. Der Kanadier traf bisher insgesamt drei Mal selbst und legte sieben weitere Tore auf.

Am Sonntag empfangen die Weiß-Blauen dann um 16 Uhr den Tabellensiebten, die EV Lindau Islanders. Das Team von Headcoach John Sicinski konnte vergangenen Sonntag zuhause gegen die Höchstadt Alligators nach Penaltyschießen gewinnen. Zuvor setzte es für das Team vom Bodensee drei Niederlagen gegen den EC Peiting, die Blue Devils Weiden und die Tölzer Löwen. Torgefährlichster Spieler beim EVL ist Nicolas Strodel mit fünf Toren und drei Vorlagen – acht Punkte gesamt. Damit hat der Stürmer aktuell genauso viele Punkte wie der punktbeste Spieler auf Seiten des SCR – Robin Soudek.

Für den SC Riessersee geht es an diesem Wochenende, neben dringend benötigten Punkten, auch um einen weiteren Schritt in der Entwicklung des Teams: „Wir haben im Sommer betont, dass wir auf unserem Riesserseer Weg Geduld von allen, Offiziellen, dem Team und auch den Fans brauchen werden um erfolgreich zu sein. Die aktuelle Situation ist selbstverständlich für uns alle unbefriedigend, kommt jedoch aufgrund der Umstände und der Vorbereitungszeit nicht komplett unerwartet. Wir haben volles Vertrauen in unser Team und sind von der vorhandenen Qualität zu einhundert Prozent überzeugt. Die einzelnen Bausteine für den Erfolg sind vorhanden, die reguläre Vorbereitungszeit von sechs Wochen ist nun vorüber. Ab sofort gilt es die vielen Bausteine zusammenzufügen um am Ende erfolgreich zu sein.“, erklärt Geschäftsstellenleiter Sebastian Ziener und führt weiter aus: „Die Unterstützung unserer Fans in den ersten Wochen dieser Saison ist überragend. Angefangen bei den verkauften Dauerkarten über die, trotz des Wetters und der sportlichen Leistungen, guten Zuschauerzahlen bis hin zur Stimmung bei unseren Heim – und Auswärtsspielen. Hierfür möchten wir uns bedanken bei unseren treuen Fans die den Weg mit uns mitgehen und den SCR in jeder Situation unterstützen.“

Tickets für das Heimspiel des SC Riessersee gegen die EV Lindau Islanders am kommenden Sonntag, 22.10 um 16 Uhr gibt es im SCR Ticketshop unter bit.ly/scr-ticketshop oder ab 90 Minuten vor Spielbeginn an der Abendkasse. Sowohl das Heimspiel, als auch das Auswärtsspiel am morgigen Freitag um 20:00 Uhr in Peiting wird auch wieder bei SpradeTV übertragen.

Xaver Nagel erhält Spielpraxis – Torhütertalent wechselt vorübergehend nach Schongau

Xaver Nagel, Torhütertalent aus dem eigenen Nachwuchs und aktuell dritter Torhüter beim SC Riessersee wechselt vorübergehend in die Bayernliga zum EA Schongau. Der 20-jährige Garmisch-Partenkirchner soll dort, durch den verletzungsbedingten Ausfall von Schongaus Stammgoalie Daniel Blankenburg, Spielpraxis sammeln: „Für einen jungen Torhüter wie Xaver Nagel ist in seinem Alter Spielpraxis enorm wichtig zur Weiterentwicklung. Diese Chance erhält Xaver nun in Schongau vorübergehend. Wir sind daher froh, dass wir gemeinsam diesen vorübergehenden Wechsel für Xaver finalisieren konnten.“, so Sebastian Ziener vom SC Riessersee.

Nagel wird während dem verletzungsbedingten Ausfall von Schongaus Stammtorhüter fest dem Team der Schongau Mammuts angehören und anschließend als dritter Torhüter zum SC Riessersee zurückkehren. Dort soll der junge Goalie anschließend eine Förderlizenz zum Kooperationspartner des SC Riessersee, dem HC Landsberg erhalten.

