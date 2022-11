SCR: Eishockey zum Feierabend

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Weiter geht es für die Weiß-Blauen am morgigen Dienstag zum Showdown gegen den Tabellenvierten Deggendorfer SC. Das Spiel steht unter dem...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Weiter geht es für die Weiß-Blauen am morgigen Dienstag zum Showdown gegen den Tabellenvierten Deggendorfer SC.

Das Spiel steht unter dem Motto Feierabend-Eishockey „After Work Hockey“. Der SC Riessersee rangiert nur einen Rang dahinter und hat nur 3 Punkte Rückstand auf die Niederbayern, die allerdings schon ein Spiel mehr absolviert haben.

Hierzu haben sich die Verantwortlichen wieder einiges für Weiß-Blauen Anhänger einfallen lassen: attraktive Ticketpreise und ein kleines Snackpaket. Mit unserem Anmeldeformular können sich Interessierte noch bis heute Abend, Montag 28.11.2022, anmelden. Das Stehplatzticket gibt es für 10 Euro anstatt von 14 Euro und unser Riessersee-Menü Angebot passt ideal zum After Work Hockey. 1x warme Leberkässemmel, und 1x Getränk nach Wahl für nur 6 Euro statt 7,50 Euro. Das Anmeldeformular gibt es hier zum Download: https://bit.ly/3EDgkjK

Dauerkarten Spezl-Aktion

Mit einer besonderen Aktion beenden wir den November – mit der nächsten coolen Aktion starten wir in den Dezember. Am kommenden Freitag sind die Werdenfelser erneut spielfrei. Am darauffolgenden Sonntag, 4. Dezember 2022 um 18 Uhr, erwartet man den EHC Klostersee im heimischen Wohnzimmer. Die beiden Clubs trafen zuletzt am 21. Oktober, der SC Riessersee gewann das Spiel ungefährdet mit 4:1.

Zu diesem Heimspiel veranstalten wir unseren ersten Dauerkarten Spezl-Tag. Alle Dauerkarteninhaber können sich zu unserem ersten Dezemberheimspiel – gegen Vorlage der Dauerkarte – an der Abendkasse ihr Spezl-Ticket, in der gleichen Ticketkategorie, kostenfrei abholen. Spezl einpacken, ab ins Eishockey und am besten ab sofort immer gemeinsam kommen!

Tickets für beide Begegnungen gibt es im Onlineshop unter https://bit.ly/3Aeclb4. Die Abendkasse ist jeweils 90 Minuten vor Spielbeginn geöffnet, zuzüglich einer Tageskassengebühr von € 1,00.