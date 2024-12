SCR-Eishockey-Triple bis Jahresende – Derbytime gegen Bad TÃ¶lz am 2. Weihnachtsfeiertag

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Im Londoner Ally Pally fliegen die Dartpfeile möglichst in die Triplefelder und beim SCR geht es in die Crunchtime. Der SCR...

Der SCR vor einem Eishockey-Triple bis zum Jahresende, also vor drei Punktspielen, die unser Team bis Silvester bestreiten wird.

Den Auftakt bildet das prestigeträchtige Heimspiel am 2. Weihnachtsfeiertag gegen die Tölzer Löwen (Donnerstag, 26.12.24, 18 Uhr). Vor dem großen Oberlandderby findet im Olympia-Eissportzentrum um 13 Uhr noch das „kleine“ Derby zwischen dem TSV Farchant und dem EV Mittenwald statt. Zwischen den beiden brisanten Begegnungen lädt eine kleine Fanmeile vor dem OEZ zum Besuch ein.

Am Samstag, den 28.12.24, sind die Werdenfelser bei den Heilbronner Falken zu Gast. Das Spiel in der Käthchenstadt beginnt um 19:30 Uhr. Das Ende des Eishockey-Triples ist das Heimspiel gegen das Spitzenteam aus der Oberliga, die Bietigheim Steelers. Diese Begegnung findet am Montag, den 30.12.24, um 20 Uhr statt.

Einige Zeit nicht ins Spielgeschehen eingreifen konnte Tobi Kircher. Er laborierte an einer Oberkörperverletzung, die ihn zum Zuschauen verdammte: „Ich bin froh endlich wieder spielen zu können und fühle mich auch gut auf dem Eis. Ich konnte mich in der Zwischenzeit auf dem Fahrrad fit halten, deswegen war ich nach ein paar Trainingseinheiten schnell wieder im Rhythmus.“

Die Weihnachtszeit ist für die meisten eher eine ruhige Angelegenheit, nicht so für Sportler im Wettkampfmodus – doch natürlich soll auch die Familie nicht zu kurz kommen: „Weihnachten verbringe ich entspannt zuhause mit der Familie, bevor es dann in die Crunchtime und gegen Tölz weitergeht. Auch für dieses Spiel bereite ich mich mit meiner üblichen Routine vor. Der Kitzel, bis es losgeht, ist beim Derby aber definitiv höher.“ beschreibt Tobi Kircher seine weihnachtlichen Planungen. Wie er die bisherigen Derbys erlebt hat, schiebt er dann noch nach: „In meinen bisherigen Derbys haben unsere Fans immer eine Mega-Stimmung gemacht. Natürlich freut man sich in so einem Spiel ein Tor zu schießen, aber das Wichtigste ist am Ende des Spiels als Sieger dazustehen.“

Zu Beginn der Saison glänzte der Mittelstürmer als Torjäger, mittlerweile ist er mehr Vorbereiter als Vollstrecker. Tore zu erzielen ist die Hauptaufgabe im Sturm, aber dazu gehört auch die perfekte Vorlage. „Tore zu schießen ist natürlich geil. So ein Zuckerle, wo mein Mitspieler nur noch ins leere Tor schieben muss, würde ich aber gleichstellen.“

