SCR: Ein weiterer Stürmer hat seinen Vertrag verlängert

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Marlon Wolf – geboren in Ingolstadt, durchlief den Nachwuchs der Panther, wechselte dann nach Deggendorf um erste Erfahrungen in der Oberliga...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Marlon Wolf – geboren in Ingolstadt, durchlief den Nachwuchs der Panther, wechselte dann nach Deggendorf um erste Erfahrungen in der Oberliga zu sammeln.

Danach erfolgte der Wechsel in die Red Bull Akademie in Salzburg. Nach zwei Spielzeiten erfolgte der Wechsel 2021 zum SC Riessersee. In derselben Saison hat auch Pat Cortina seinen Dienst bei den Werdenfelsern angetreten. „Seit meinem ersten Tag beim SCR ist Marlon da und es freut mich, dass wir auch zusammen in die nächste Saison gehen können. Er gibt immer sein Bestes und ist sehr zuverlässig auf dem Eis. Ich freue mich sehr, dass er wieder dabei ist“ so Pat Cortina über den agilen Mittelstürmer.

Ebenso verhält es sich bei Marlon Wolf: „ich freu mich auch kommende Saison wieder für den SCR zu spielen! Ich möchte mich persönlich weiterentwickeln und den nächsten Schritt machen.“ Neben den sportlichen Aspekten war für den Youngster auch die vorhandene Infrastruktur und das Umfeld beim Werdenfelser Traditionsclub ausschlaggebend „am besten gefallen mir am SCR die sportlichen und sehr professionellen Gegebenheiten, sowie das positive Umfeld rund um das Stadion. Mit dem Team möchte ich das Bestmögliche erreichen.“

Der Zwei-Wege Stürmer kommt in seinen zwei Spielzeiten im Weiß-Blauen Dress auf 93 Einsätze und sammelte dabei 35 Skorerpunkte. In der Saison 2021/22 kam der mittlerweile 20jähige Youngster auch auf zwei Einsätze in der DEL für den Kooperationspartner EHC Red Bull München. „Er hat eine super Arbeitsmoral und spielt clever in der Defensivphase. Hoffentlich können wir ihm dieses Jahr helfen sein Offensivspiel zu verbessern. Letztes Jahr hat er schon viele Chancen kreiert und wenn er so gut weiterarbeitet, werden die Tore auch fallen. Er kennt die Liga und unser System. Ich erwarte mir von ihm in seinem dritten Profijahr eine weitere Steigerung. Meiner Meinung nach wird es für ihn ein wichtiges Jahr.“ so erneut der Trainer des SC Riessersee, Pat Cortina.

Zukünftig wird Marlon Wolf mit der Nummer 23 auflaufen.

3422 WM-Eröffnung 2027 in einem Fußballstadion? Deutschland hat den Zuschlag für die Austragung der Eishockey Weltmeisterschaft 2027 erhalten. Die Arenen in Mannheim und Düsseldorf sind die Spielorte. Sollte der DEB versuchen, ähnlich wie 2010 auf Schalke, ein "Outdoor-Eröffnungsspiel", in einer großen Fußball-Arena zu organisieren? Ja unbedingt, die Zeit ist reif dafür. Nein, das Spiel in der Schalker Arena war ein einmaliges Ereignis und sollte es auch bleiben. Mir egal, ist nicht so wichtig.