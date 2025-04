SCR: Ein Abschied und eine RÃ¼ckkehr

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Für die Position des Equipmentmanagers kann nun Vollzug gemeldet werden. Dominik Erhart kehrt nach zwei Jahren zum SCR zurück und wird sich ab der neuen Saison wieder um alle Belange der Mannschaft kümmern.

„Dominik war zuletzt in Nürnberg in der DEL und in Freiburg in der DEL2 verantwortlicher Equipment Manager und sammelte dort weitere wertvolle Erfahrungen in seinem Tätigkeitsfeld. Wie bei einheimischen Spielern, freuen wir uns auch im Staff über einheimische Jungs und sind daher glücklich, dass Dominik ab kommender Saison wieder die Geschicke beim Material übernimmt.“ so Sebastian Ziener.

Allerdings gibt es auch einen weiteren Abgang zu vermelden. Christoph Frankenberg verlässt nur ein Jahr nach seiner Rückkehr wieder seinen Heimatverein und zieht ein anderes Angebot für die kommende Saison vor. Die Werdenfelser hätten die Zusammenarbeit mit „Pfanni“ gerne fortgesetzt, allerdings hat er sich für dafür entschieden, seine sportliche Laufbahn in der Bayernliga fortzusetzen.

Uli Maurer, sportlicher Leiter des SC Riessersee, bedauert die Entscheidung und wünscht dem 27-jährigen Verteidiger nur das Beste: „Wir wünschen ihm sportlich und privat alles Gute für die Zukunft.“

