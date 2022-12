SCR: Derbykracher am Mittwoch gegen Rosenheim

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Es geht Schlag auf Schlag weiter für die Weiß-Blauen, der Spielemarathon geht in die nächste Runde. Der Derbykracher -PreSilvesterfeuerwerk- gegen die...

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Es geht Schlag auf Schlag weiter für die Weiß-Blauen, der Spielemarathon geht in die nächste Runde.

Der Derbykracher -PreSilvesterfeuerwerk- gegen die Starbulls aus Rosenheim steht am morgigen Mittwoch um 20 Uhr im Olympia-Eissportzentrum von Garmisch-Partenkirchen auf dem Programm.

Die Spieltagsplaner des Deutschen Eishockeybundes haben es zum letzten Heimspiel der Weiß-Blauen im Jahr 2022 gut für die Freunde des schnellen Kufensports gemeint. Das Oberbayernderby gegen Rosenheim ist seit Jahren ein Zuschauermagnet und auch dieses Mal zieht diese Begegnung bereits im Vorfeld viele Zuschauer an: „Bislang haben wir im Vorverkauf schon über 2500 Tickets absetzen können. Wir appellieren an unsere Zuschauer, dass sie sich vorab ihre Tickets sichern. Damit wollen wir längere Wartezeiten an der Tageskasse vermeiden.“ so Sebastian Ziener aus der Geschäftsstelle des SC Riessersee.

Sonder-Vorverkauf vor der Spielbank Garmisch-Partenkirchen: Auf dem Vorplatz der Spielbank können am Dienstag, 27.12. und am Mittwoch (Spieltag) 28.12. jeweils zwischen 14 und 17 Uhr Tickets für das Oberbayernderby gegen Rosenheim erworben werden. Auch Spieler des SC Riessersee werden vor Ort sein. Außerdem können vorab Tickets über den Onlineshop: https://bit.ly/3Aeclb4 bestellt werden. Die Abendkasse ist 90 Minuten vor Spielbeginn geöffnet, allerdings zuzüglich einer Tageskassengebühr von € 1,00.

Zum ersten Mal trafen sich die Kufencracks des SC Riessersee mit einer Mannschaft aus Rosenheim, damals der EV Rosenheim, in der Saison 1951/52. Das Spiel endete mit 15:2 für die Werdenfelser. Seither trafen sich beide Clubs noch weitere 131 Mal. Der SCR verließ 65mal als Sieger das Eis, Rosenheim kommt auf insgesamt 60 Erfolge. Die Bilanz ist in der 71jährigen Geschichte dieser Begegnung nahezu ausgeglichen.

Zum Jahresabschluss 2022 kommt es dann am 30.12. zu einem weiteren Derby. Dann gastiert der SC Riessersee bei den Tölzer Löwen.

Beide Begegnungen werden auch live auf Sprade-TV übertragen.