SCR: Daniel SchrÃ¶pfer bekommt Tryout-Vertrag – Dazu erhalten drei U20-Nachwuchsspieler ihre Chance

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Die drei Nachwuchsspieler aus der U20 Mannschaft: Luis Jäckle, Tim Hettich und Leon Seelmann können sich in den kommenden Wochen beim Vorbereitungstraining mit der Profimannschaft zeigen und weiterentwickeln.

Sebastian Ziener erklärt die Hintergründe: „Das ist der Riesserseer Weg, jungen Spielern Chancen aufzuzeigen und es können sich weitere Jungs aus dem Nachwuchs für die 1.Mannschaft empfehlen. Wenn die Leistung und Einstellung stimmen, ist die Durchlässigkeit nach oben sehr hoch. Wir wollen Talente fördern und auch fordern!“

Neben den drei U20 Spielern kommt auch noch der Stürmer Daniel Schröpfer hinzu. Der gebürtige Landshuter war in der letzten Saison in der Oberliga Nord bei Rostock unter Vertrag und wird ab Freitag mit ins Training der Weiß-Blauen einsteigen. Der 22-jährige sammelte auch schon in Weiden und Deggendorf erste Oberliga-Süd Erfahrungen und erhält zunächst einen Tryoutvertrag beim SC Riessersee.

