SCR bleibt auf Platz 7 – Start der Pre-Playoffserie am Freitag, 20Uhr, gegen FÃ¼ssen

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Die Hauptrunde der Oberliga Süd Saison 2021/22 ist beendet.

Als Siebter treffen die Garmisch-Partenkirchner auf den Zehnten, den EV Füssen. Es ist amtlich, dass es zum Altmeisterduell in der Pre- Playoffserie (Best of 3) kommt. Immerhin kommen beide Clubs auf sagenhafte 26 Deutsche Meistertitel und gehörten über Jahrzehnte zur Creme de la Creme des Deutschen Eishockeys.

Aufgrund der besseren Platzierung genießt der SCR das sogenannte Heimrecht im Entscheidungsspiel und beginnt die Serie am Freitag um 20 Uhr im heimischen Olympia-Eissportzentrum. Die weiteren Termine: Sonntag 13.03.2022 um 18 Uhr in Füssen, das mögliche Entscheidungsspiel wäre dann am Dienstag, 15. März um 20 Uhr wieder in Garmisch-Partenkirchen.

„Wir können auf unseren Lauf aufbauen, unsere Jungs haben in der Schlussphase der Hauptrunde Charakter bewiesen und nochmal alles versucht. Aber es hat über die gesamte Distanz der Hauptrunde nicht gereicht und fertig. Jetzt liegt unser Fokus auf den Spielen gegen Füssen und wir schauen nach vorne. Wir freuen uns jetzt auf die geilste Zeit der Saison und setzen alles daran, ins Playoff-Achtelfinale einzuziehen.“ So der Geschäftsführer des SC Riessersee, Panagiotis Christakakis.

Infos für Dauerkartenbesitzer: Die für diese Saison erworbenen Dauerkarten behalten auch in den (Pre-) Playoffs weiterhin ihre Gültigkeit. Somit können die bisherigen Dauerkarten problemlos auch in den kommenden (Pre-) Playoffs Heimspielen genutzt werden. Der Ticketverkauf für das Spiel am Freitag startet bereits heute um 15 Uhr in unserem OnlineTicketshop unter https://bit.ly/3uBTfs5