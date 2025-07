SCR begrÃ¼ÃŸt nÃ¤chsten RÃ¼ckkehrer

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Die Kaderplanung des SC Riessersee für die Saison 2025/26 nähert sich dem Abschluss.

Nach und nach schließen sich die Lücken im Team – insbesondere in der Offensive. Mit Christopher Chyzowski kehrt ein echtes SCR-Eigengewächs in seine Heimat zurück.

Der 23-jährige gelernte Stürmer wechselte während der Saison 2023/24 zunächst in die Bayernliga nach Geretsried, um dort mehr Spielpraxis zu sammeln und neues Selbstvertrauen zu tanken – mit Erfolg. In der vergangenen Spielzeit lief der Rechtsschütze für den Ligakonkurrenten Höchstadt auf, wo er sowohl als Stürmer als auch als Verteidiger eingesetzt wurde.

Chyzowski, der bereits internationale Erfahrung mit den deutschen U16- und U17-Nationalmannschaften sammeln konnte, überzeugte durch seine Vielseitigkeit und Einsatzbereitschaft. Seine Rückkehr stärkt nicht nur die Offensivabteilung des SCR, sondern bietet dem Trainerteam zusätzliche Optionen.

„Chris hat sich in den letzten beiden Spielzeiten gut weiterentwickelt. Der Wechsel in die Bayernliga war für ihn sportlich der richtige Schritt, um Spielpraxis zu sammeln und seine Rolle auf dem Eis zu schärfen.“ betont Uli Maurer, sportlicher Leiter des SCR und ergänzt: „In Höchstadt hat er bewiesen, dass er flexibel einsetzbar ist – sowohl im Angriff als auch in der Defensive. Diese Vielseitigkeit gibt uns zusätzliche Optionen in der Kaderplanung.“

Auch der Rückkehrer selbst blickt positiv auf seine Zeit in Franken zurück: „In Höchstadt lief es sehr gut. Ich wurde super ins Team integriert und konnte viele wertvolle Erfahrungen sammeln“, so Chyzowski. „Ich habe fast die komplette Saison – bis auf drei Spiele – in der Verteidigung gespielt und mich dort zunehmend wohlgefühlt. Besonders in den Playoffs habe ich gemerkt, wie viel Spaß es macht, an der blauen Linie Verantwortung zu übernehmen. Auch wenn wir in der ersten Runde knapp ausgeschieden sind – mit dem SCR ist das Ziel in diesem Jahr ganz klar, weiterzukommen.“

Bis zum Trainingsstart bleibt noch etwas Zeit, doch Langeweile wird bei Chyzowski, dem Neffen eines NHL-Erstrunden-Draftpicks, nicht aufkommen: „Ich trainiere weiter, studiere und arbeite. Und ein paar Mal werde ich sicher noch am Lautersee baden gehen.“

