SCR auf der Zielgerade der Hauptrunde -Nur noch vier Begegnungen vor dem Start der Playoffs

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Nur noch vier Spiele haben die Weiß-Blauen zu bestreiten, bevor die schönste Jahreszeit im Eishockey -die Playoffs- beginnt.

Am morgigen Freitag um 19:30 Uhr sind die Garmisch-Partenkirchner zunächst beim EV Füssen zu Gast – am Sonntag kommt es dann im OEZ zum Duell gegen die Blackhawks aus Passau. Am Dienstag, 28.2.23, steht der Nachholtermin aus dem Januar auf dem Programm, dann sind die Weiß-Blauen in Passau zu Gast.

„Füssen kämpft um Platz 8 und Passau hat noch rechnerisch die Chance um in die Preplayoffs zu kommen, das werden sicher schwierige Spiele, besonders weil wir gerade einen kleinen Kader haben. In Deggendorf hatten wir am Ende nur noch neun Stürmer und vier Verteidiger. Wir müssen es wie am letzten Wochenende angehen, da haben wir sehr gute Leistungen gezeigt, die Jungs waren wirklich super.“ betont Pat Cortina.

Damit sich die Akkus der Spieler wieder füllen, gab es für die Mannschaft zu Beginn der Woche zwei freie Tage: „Wir hatten am Montag und Dienstag kein Training, die Jungs konnten sich regenerieren. Seit einiger Zeit ist unser Kader klein und wir versuchen die Ausfälle so gut wie möglich durch Kampfgeist zu kompensieren. Ich hoffe, dass bald wieder ein paar Jungs zurückkommen.“ so erneut Pat Cortina.

Tickets für das Heimspiel gegen die Blackhawks Passau können über den Onlineshop: https://bit.ly/3Aeclb4 vorab bestellt werden. Die Abendkasse hat jeweils 90 Minuten vor Spielbeginn geöffnet, zuzüglich einer Tageskassengebühr von € 1,00.

