SCR: Anselm Gerg wechselt in die DEL2

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Anselm Gerg verlässt den SC Riessersee und schließt sich zur kommenden Saison einem Club aus der DEL 2 an.

Der 20-jährige Stürmer, der in der Spielzeit 2021/22 seine ersten Einsätze im Oberligateam der Weiß-Blauen absolvierte, bringt es bislang auf 152 Pflichtspieleinsätze für seinen Heimatverein.

Der gebürtige Garmisch-Partenkirchner möchte nun den nächsten Schritt in seiner sportlichen Entwicklung gehen. Im Rahmen des Wechsels wurde zudem vereinbart, dass eine mögliche Förderlizenz im Saisonverlauf an den SC Riessersee vergeben wird.

Die gesamte Organisation des SC Riessersee bedankt sich herzlich bei Anselm für seinen Einsatz und wünscht ihm sowohl sportlich als auch privat weiterhin viel Erfolg.

Uli Maurer, Sportlicher Leiter des SC Riessersee: „Wir freuen uns, dass ein Eigengewächs die Chance in der DEL 2 bekommt. Wir wünschen ihm alles Gute und viel Erfolg. Sollte er Spielpraxis benötigen, ist es mit seinem neuen Club besprochen, dass er eine Förderlizenz beim SC Riessersee bekommt.“

