SCR: Am Sonntag um 16:00 Uhr sind die TÃ¶lzer LÃ¶wen zu Gast – Nach dem Spiel wird die Mannschaft offiziell vorgestellt

Artikel anhören Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Nach dem sehr guten Auftritt der Weiß-Blauen gegen die Zeller Eisbären geht es am kommenden Sonntag, 17. September, erneut...

Artikel anhören Artikel anhören

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Nach dem sehr guten Auftritt der Weiß-Blauen gegen die Zeller Eisbären geht es am kommenden Sonntag, 17. September, erneut im Olympia-Eissportzentrum zur Sache.

Um 16 Uhr gastieren die Tölzer Löwen in Garmisch-Partenkirchen und es kommt zum ersten Aufeinandertreffen in dieser Vorbereitungsphase. Das Rückspiel folgt dann am 22. September in Bad Tölz.

„Wir freuen uns, dass unsere treuen Fans und unsere Mannschaft nach dem Spiel wieder in Kontakt kommen und wir gemeinsam den Start in unsere Jubiläumssaison feiern können. Außerdem wollen wir unser neues Team, sowie unsere Coaches offiziell vorstellen. Es wird zahlreiche Interviews geben und Daniel Bolz sowie Seppi Brückner werden sicher unseren Jungs das eine oder andere Geheimnis entlocken können.“ freut sich Sebastian Ziener bereits im Vorfeld auf die große Mannschaftsvorstellung.

Für unsere Gäste aus Bad Tölz ist die Westtribüne im Olympia-Eissportzentrum geöffnet. Tickets für das Heimspiel am Sonntag gegen die Löwen gibt es in unserem Onlineshop: https://bit.ly/3Aeclb4 oder zu den Öffnungszeiten der Geschäftsstelle vor Ort am Stadion. Auch die Abendkasse wird ab 90 Minuten vor Spielbeginn geöffnet sein. Onlinetickets: Sitzplätze kosten 15,00 Euro, Stehplätze sind für 10,00 Euro erhältlich.

Das gesamte Programm im Überblick:

11:00 Uhr: Spiel der SCR U20 vs. Starbulls Rosenheim

ab 14:00 Uhr SCR Stüberl geöffnet mit neuer, erweiterter Speisenkarte – jetzt neu im Programm: Kässpatzn und Chili con Carne

15:00 Uhr: Olympia Eissportzentrum öffnet seine Pforten; Waffel – und Kuchenstand des SCR Nachwuchs e.V.; Torwand-und Geschicklichkeitsstand

15:20 Uhr: Beide Teams betreten das Eis zum Warm-Up

15:52 Uhr: SCR Icequeens präsentieren ihr neues Programm

16:00 Uhr: Spielbeginn SC Riessersee vs. Tölzer Löwen

1. Drittelpause: Showspiel der U11 Mannschaft des SC Riessersee

2. Drittelpause: Auftritt der SCR Eiskunstlaufabteilung

Nach Spielende: Josef Brückner & Daniel Bolz leiten ein zur Mannschaftsvorstellung;

Ca. 18:30 Uhr: Start der Mannschaftsvorstellung – nach der Mannschaftvorstellung läßt „DJ Haui“ gemütlich den Abend ausklingen.

5027 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten