SCR am Sonntag bereits um 16 Uhr gegen Rosenheim

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Zwei Vorbereitungsspiele liegen nun hinter den Weiß-Blauen.

Die Bilanz ist ausgeglichen, gegen das Spitzenteam aus der Oberliga Nord – den Hannover Indians – gab es einen 5:2 Auftaktsieg und gegen die Starbulls Rosenheim unterlagen die Weiß-Blauen nur knapp mit 2:3. Das Trainerteam hat dabei weitere wichtige Erkenntnisse sammeln können: „Es war ein guter Start, aber wir haben noch einiges an Arbeit vor uns. Die zwei Spiele waren schonmal gut, um unsere Spieler wieder an den Wettkampfmodus zu gewöhnen. Bis gestern waren wir zu einer ersten Teambuildingmaßnahme in Biberwier im Hotel MyTirol, damit sich unsere Spieler untereinander noch besser kennenlernen können. An dieser Stelle möchten wir uns nochmal für die Einladung & Gastfreundschaft im MyTirol herzlich bedanken.“, so Trainer Pat Cortina.

Bereits morgen, Freitag, bestreitet der SC Riessersee sein nächstes Vorbereitungsspiel. Die Werdenfelser sind um 20 Uhr in Peissenberg bei den „Miners“ zu Gast: „Peissenberg hat mehrfach bei uns wegen einem Vorbereitungsspiel angefragt, aber bisher hat es aus den verschiedensten Gründen leider nicht geklappt. Umso mehr freut es uns jetzt, dass wir am Freitag bei den Miners spielen können und damit unserer großen Fanbase aus der Region Peißenberg und Weilheim ein echtes „Heimspiel“ in ihrer Region bescheren.“, so Pana Christakakis, Geschäftsführer des SC Riessersee.

Am Sonntag kommt es zum nächsten Aufeinandertreffen mit den Starbulls Rosenheim, dieses Mal dann um 16 Uhr im Olympia-Eissportzentrum Garmisch-Partenkirchen! Vor dem Spiel ist bereits einiges geboten. Es wird eine Torwand und auch einen Geschicklichkeitsstand geben, die neue Choreo der SCR-Icequeens wird vorgestellt, zudem wird es noch kulinarische Highlights geben. Auch in den Drittelpausen wird es nicht langweilig, es gibt eine Einlage der U11 Nachwuchsmannschaft und auch einen Auftritt der Eiskunstabteilung. Nach dem Spiel, gegen 18:30Uhr, findet die Mannschaftsvorstellung im Foyer (Nordtribüne) statt: „Es ist endlich wieder soweit, wir können unsere Mannschaft nach über zwei Jahren Coronapause wieder unseren Fans präsentieren. Der Kontakt zwischen Club, Spielern und Fans ist so wichtig und wir haben schon von vielen Fans gehört, dass sie sich sehr darauf freuen. Unsere Jungs haben die druckfrischen Autogrammkarten dabei und werden gerne jeden Autogramm- sowie Fotowunsch erfüllen. Wir freuen uns auf eine große Kulisse.“ betont Pana Christakakis.

Beide Spiele am Wochenende werden live auf Sprade-TV übertragen.

Tickets für das Heimspiel am Sonntag gegen Rosenheim gibt es in unserem Onlineshop: https://bit.ly/3Aeclb4 oder zu den Öffnungszeiten der Geschäftsstelle vor Ort am Stadion. Auch die Abendkasse wird ab 90 Minuten vor Spielbeginn geöffnet sein. Sitzplätze kosten 15,00 Euro, Stehplätze sind für 10,00 Euro erhältlich. Es gilt freie Platzwahl!