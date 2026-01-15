SC Riessersee: Eine VertragsverlÃ¤ngerung und eine Aufholjagd, die weitergehen soll

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Nach dem (erst zweiten) 6-Punkte-Wochenende dieser Saison wollen die Profis des SC Riessersee weiteren Boden auf die Pre-Playoff-PlÃ¤tze gutmachen.

Der RÃ¼ckstand auf die RÃ¤nge 9 und 10 ist auf einen Punkt zusammengeschmolzen. Auch der 8. Platz, der Heimrecht im ersten und dritten Spiel garantiert, ist noch zu erreichen. Am kommenden Wochenende treten die Werdenfelser gegen einen Top-Favoriten und einen direkten Konkurrenten an: Die Heilbronner Falken und die Stuttgart Rebels.

Nach wie vor gilt: Punkte mÃ¼ssen her â€“ egal, wie der Gegner heiÃŸt und wo er in der Tabelle zu finden ist. Die Hoffnung, das Ziel Pre-Playoffs noch zu erreichen, ist berechtigt: Unsere Mannschaft zeigt seit einigen Wochen ein neues Gesicht: Es wird mehr gelaufen und gekÃ¤mpft, aber auch der Spielaufbau ist besser geworden. Wir haben unseren Captain Tobi Echtler um eine ErklÃ¤rung dafÃ¼r gebeten, wie sich groÃŸe Unsicherheit in offensichtliches Selbstvertrauen verwandeln konnte. Er glaubt, dass Headcoach Markus Jocher einen groÃŸen Anteil daran hat: â€žEr kitzelt bei dem ein oder anderen nochmal mehr raus. Wir probieren auch das Spiel einfach zu halten und als zu Team agieren. Dann kommt das Selbstvertrauen von allein wieder.â€œ

Selbstvertrauen sollte auf jeden Fall vorhanden sein, mÃ¶chte man im Heimspiel gegen Heilbronn (Freitag, 16. Januar, 20:00 Uhr, OEZ) den einen oder anderen Punkt in Garmisch behalten. Die Falken sind zwar Tabellendritter, haben aber gegen Underdogs der Liga schon Federn lassen mÃ¼ssen. Mit einem zahlreichen, lautstarken Publikum im RÃ¼cken ist durchaus etwas mÃ¶glich fÃ¼r unsere WeiÃŸ-Blauen.

Deren MannschaftskapitÃ¤n ist seit dem Trainerwechsel Tobias Echtler. Was hat sich dadurch fÃ¼r ihn persÃ¶nlich geÃ¤ndert, z. B. in der Kabine oder beim Training? â€žTatsÃ¤chlich nicht so viel.â€œ, meint unsere Nummer 20. â€žVielleicht, dass ich jetzt noch mehr Verantwortung Ã¼bernehmen muss. Ich versuche, die Jungs immer zu pushen und zu motivieren. Und einfach mein Spiel zu spielen um ein Vorbild zu sein – besonders fÃ¼r die jungen Spieler, auch um ihnen das Leben leichter zu machen.â€œ

Am Sonntag dann fahren â€žCâ€œ Echtler und seine Jungs nach Stuttgart, um den Rebels im direkten Kampf um Platz 10 optimalerweise drei Punkte abzunehmen. Die Aufsteiger von 2024 haben in den letzten fÃ¼nf Partien drei Siege geholt, am Freitag aber noch ein schweres Spiel im 350 km entfernten Selb zu absolvieren. In den vorausgegangenen Aufeinandertreffen zwischen Riessersee und Stuttgart konnten beide Teams ihr jeweiliges Heimspiel gewinnen.

Diesem Trend will die Mannschaft von â€žJokerâ€œ Markus Jocher ein Ende setzen. Dessen (und auch Hunor Martons) Verdienst an der positiven Entwicklung der jungen Spieler im Team schÃ¤tzt Tobi Echtler hoch ein: â€žDie JÃ¼ngeren haben sich alle richtig gut entwickelt und sind fÃ¼r uns wichtig. Daran haben die Coaches einen groÃŸen Anteil. Besonders jetzt, wo wir so viele Kranke und Verletzte haben, bekommen die Jungen viel Eiszeit. Da wÃ¤chst natÃ¼rlich deren Selbstvertrauen. Und ich glaube auch, dass die Ã¤lteren Spieler mit ihrer Erfahrung den jungen Spielern wahnsinnig helfen.â€œ

Tickets fÃ¼r die Heimspiele gibt es in unserem Onlineshop: ttps://www.scriessersee.de/tickets/online-ticket-shop oder zu den Ã–ffnungszeiten der GeschÃ¤ftsstelle vor Ort am Stadion. Die Abendkasse wird 90 Minuten vor Spielbeginn geÃ¶ffnet. SÃ¤mtliche Begegnungen werden live auf Sprade.TV Ã¼bertragen.

VertragsverlÃ¤ngerung bis zum Saisonende

Nik Armstrong-Kingkade bleibt beim SCR

Der SC Riessersee hat den Vertrag mit StÃ¼rmer Nik Armstrong-Kingcade bis zum Ende der laufenden Saison verlÃ¤ngert. Der US-Amerikaner war am 19. November 2025 als Ersatz fÃ¼r den verletzten Robin Soudek verpflichtet worden. Der ursprÃ¼nglich auf acht Wochen ausgelegte Vertrag wurde nun aufgrund der sportlichen Entwicklung und der weiterhin andauernden Rehabilitationsphase von Soudek bis zum Saisonende ausgedehnt.

Armstrong-Kingcade hat sich seit seinem Wechsel nach Garmisch-Partenkirchen schnell in das Team integriert und Ã¼berzeugt mit Tempo, Einsatzbereitschaft und Offensivdrang. In bislang 18 EinsÃ¤tzen kommt der Angreifer auf 20 Scorerpunkte und gehÃ¶rt damit zu den konstanten LeistungstrÃ¤gern in der Offensive der WeiÃŸ-Blauen.

Michael Kreitl, GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer SC Riessersee zur VertragsverlÃ¤ngerung: â€žNik hat sich vom ersten Tag an voll eingebracht und unsere Erwartungen nicht nur erfÃ¼llt, sondern Ã¼bertroffen. Seine Schnelligkeit, seine Spielintelligenz und seine positive Art tun der Mannschaft gut. Da sich die RÃ¼ckkehr von Robin Soudek weiterhin verzÃ¶gert, war es fÃ¼r uns die logische Konsequenz, den Vertrag mit Nik bis zum Saisonende zu verlÃ¤ngern. Wir sind Ã¼berzeugt, dass er uns im Kampf um die Pre-Playoffs weiter entscheidend helfen kann.â€œ

