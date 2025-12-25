Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Süd SC Riessersee SCR am 2.Weihnachtsfeiertag in Peiting / Am Sonntag kommt Memmingen, inklusive 26 Fanbussen
SC Riessersee

SCR am 2.Weihnachtsfeiertag in Peiting / Am Sonntag kommt Memmingen, inklusive 26 Fanbussen

25. Dezember 20252 Mins read51
Share
SCR Besprechung mit Quirin Glas-Bader, Robin Soudek, Lubor Dibelka und Jesse Roach - © Sportfoto-Sale (MK)
Share

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Zwischen den Jahren sind die Eisstadien traditionell gut gefüllt – so auch in dieser Saison.

Am 2. Weihnachtsfeiertag sind die Werdenfelser zum „kleinen Derby“ beim EC Peiting im Pfaffenwinkel zu Gast.

Cheftrainer Markus Jocher ordnet die Partie ein: „Es ist ein Derby – und ja, es geht um mehr als nur drei Punkte. Für uns ist es ein sehr wichtiges Spiel, das wir auch gewinnen wollen. Auch wenn es extrem schwer wird, da uns aktuell einige Häuptlinge fehlen. Peiting ist ein Gegner auf Augenhöhe, es ist definitiv ein Sechs-Punkte-Spiel.“
Neben der sportlichen Bedeutung ist klar, dass auch zahlreiche Weiß-Blaue Fans ihr Team nach Peiting begleiten werden.

Großes Heimspiel am Sonntag gegen Memmingen

Auch die Verantwortlichen des SC Riessersee dürfen sich auf eine besondere Kulisse freuen: Am Sonntag wird es im Olympia-Eissportzentrum richtig voll, denn nicht weniger als 26 Fanbusse aus Memmingen machen sich auf den Weg nach Garmisch-Partenkirchen. Spielbeginn gegen den ECDC Memmingen, aktuell Tabellenzweiter, ist um 18:00 Uhr.
Für die Weiß-Blauen und den zuletzt stark gebeutelten Kader wartet damit eine große Herausforderung. Jocher blickt dennoch mit Vorfreude auf die Partie:
„In einem vollen Stadion zuhause zu spielen, ist der Traum eines jeden Spielers. Ich hoffe, dass unsere Zuschauer unser sechster Mann sind und uns lautstark unterstützen. Jeder meiner Jungs kann zeigen, was er draufhat – wir werden kämpfen und alles investieren.“

Jocher setzt auf Kampfgeist und Teamkultur

Erst vor Kurzem wurde Markus Jocher zum Cheftrainer befördert, nun versucht er, seine Werte konsequent an die Mannschaft weiterzugeben:
„Ich stehe als Trainer für Teamgeist und Kampf. Kampf geht über Talent – das habe ich selbst als Spieler erlebt. Man kann verlieren, aber es kommt darauf an, wie man verliert. Unser Ziel ist es, als Team aufzutreten und füreinander zu arbeiten.“

Auch spielerisch verfolgt Jocher klare Vorstellungen: „Ich möchte die Mannschaft von einem stabilen, defensiven Spiel überzeugen. Das ist machbar, das habe ich in den letzten Jahren auch im Nachwuchs bewiesen.“ Mit den Siegen gegen Passau, in Bayreuth und gegen Füssen sieht man bereits Ansätze: „Aber wir müssen diesen Weg konsequent weitergehen. Wir wollen aus dieser kleinen Serie eine große machen.“

Trotz aller Herausforderungen bleibt das Ziel klar: „Ich brauche Geduld und Kraft – beides habe ich. Mein Ziel bleiben die Playoffs. Die Mannschaft vertraut mir immer mehr, und wenn sie mein System voll umsetzt, werden wir dafür belohnt.“

Tickets für die Heimspiele gibt es in unserem Onlineshop: ttps://www.scriessersee.de/tickets/online-ticket-shop oder zu den Öffnungszeiten der Geschäftsstelle vor Ort am Stadion. Die Abendkasse wird 90 Minuten vor Spielbeginn geöffnet. Sämtliche Begegnungen werden live auf Sprade.TV übertragen

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

893
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Share
Previous post Erding Gladiators blicken zuversichtlich auf den Endspurt

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +SC RiesserseeTransfers

SC Riessersee: Erfahrener Eishockeyfachmann übernimmt Geschäftsführer-Posten bereits am 01. Januar 2026

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Der SC Riessersee stellt die Weichen für die Zukunft:...

By22. Dezember 2025
onesto Tigers BayreuthSC Riessersee

Tigers verlieren klar gegen den SCR! Punkte gehen nach Oberbayern

Bayreuth. (PM Tigers) Nach abgesessener Sperre konnte am Sonntagabend Aidan Brown, der...

By22. Dezember 2025
SC Riessersee

SCR Freitag daheim gegen Passau, Dienstag zuhause gegen Füssen

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Mit den kommenden Begegnungen gegen die Black Hawks Passau...

By18. Dezember 2025
SC Riessersee

SC Riessersee stellt neuen Gesellschafterkreis vor – Struktur des SCR wird nachhaltig gestärkt

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Der SC Riessersee geht einen bedeutenden Schritt in Richtung...

By15. Dezember 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten