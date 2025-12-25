SCR am 2.Weihnachtsfeiertag in Peiting / Am Sonntag kommt Memmingen, inklusive 26 Fanbussen

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Zwischen den Jahren sind die Eisstadien traditionell gut gefüllt – so auch in dieser Saison.

Am 2. Weihnachtsfeiertag sind die Werdenfelser zum „kleinen Derby“ beim EC Peiting im Pfaffenwinkel zu Gast.

Cheftrainer Markus Jocher ordnet die Partie ein: „Es ist ein Derby – und ja, es geht um mehr als nur drei Punkte. Für uns ist es ein sehr wichtiges Spiel, das wir auch gewinnen wollen. Auch wenn es extrem schwer wird, da uns aktuell einige Häuptlinge fehlen. Peiting ist ein Gegner auf Augenhöhe, es ist definitiv ein Sechs-Punkte-Spiel.“

Neben der sportlichen Bedeutung ist klar, dass auch zahlreiche Weiß-Blaue Fans ihr Team nach Peiting begleiten werden.

Großes Heimspiel am Sonntag gegen Memmingen

Auch die Verantwortlichen des SC Riessersee dürfen sich auf eine besondere Kulisse freuen: Am Sonntag wird es im Olympia-Eissportzentrum richtig voll, denn nicht weniger als 26 Fanbusse aus Memmingen machen sich auf den Weg nach Garmisch-Partenkirchen. Spielbeginn gegen den ECDC Memmingen, aktuell Tabellenzweiter, ist um 18:00 Uhr.

Für die Weiß-Blauen und den zuletzt stark gebeutelten Kader wartet damit eine große Herausforderung. Jocher blickt dennoch mit Vorfreude auf die Partie:

„In einem vollen Stadion zuhause zu spielen, ist der Traum eines jeden Spielers. Ich hoffe, dass unsere Zuschauer unser sechster Mann sind und uns lautstark unterstützen. Jeder meiner Jungs kann zeigen, was er draufhat – wir werden kämpfen und alles investieren.“

Jocher setzt auf Kampfgeist und Teamkultur

Erst vor Kurzem wurde Markus Jocher zum Cheftrainer befördert, nun versucht er, seine Werte konsequent an die Mannschaft weiterzugeben:

„Ich stehe als Trainer für Teamgeist und Kampf. Kampf geht über Talent – das habe ich selbst als Spieler erlebt. Man kann verlieren, aber es kommt darauf an, wie man verliert. Unser Ziel ist es, als Team aufzutreten und füreinander zu arbeiten.“

Auch spielerisch verfolgt Jocher klare Vorstellungen: „Ich möchte die Mannschaft von einem stabilen, defensiven Spiel überzeugen. Das ist machbar, das habe ich in den letzten Jahren auch im Nachwuchs bewiesen.“ Mit den Siegen gegen Passau, in Bayreuth und gegen Füssen sieht man bereits Ansätze: „Aber wir müssen diesen Weg konsequent weitergehen. Wir wollen aus dieser kleinen Serie eine große machen.“

Trotz aller Herausforderungen bleibt das Ziel klar: „Ich brauche Geduld und Kraft – beides habe ich. Mein Ziel bleiben die Playoffs. Die Mannschaft vertraut mir immer mehr, und wenn sie mein System voll umsetzt, werden wir dafür belohnt.“

Tickets für die Heimspiele gibt es in unserem Onlineshop: ttps://www.scriessersee.de/tickets/online-ticket-shop oder zu den Öffnungszeiten der Geschäftsstelle vor Ort am Stadion. Die Abendkasse wird 90 Minuten vor Spielbeginn geöffnet. Sämtliche Begegnungen werden live auf Sprade.TV übertragen

