SCR: After Work Hockey & Tag der Schulen und Vereine – WÃ¤hrend der Pause ist vor den Spielen

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Während das Team um Headcoach Hunor Marton die aktuelle Deutschland Cup Pause zur Regeneration nutzt, werfen die kommenden Heimspiele nach der Novemberpause ihren Schatten bereits voraus.

Am 15.November starten die Weiß-Blauen mit dem Derby bei den Tölzer Löwen in den Auftakt nach der kurzen Verschnaufpause. Das kommende Heimspiel findet dann erst wieder am Dienstag, 19.11.2024 um 20:00 Uhr gegen den ECDC Memmingen Indians statt.

Zu diesem Topspiel unter der Woche ist After Work Hockey angesagt beim SCR – der beste Feierabend im November. Wir bieten eurer Kollegenrunde (ab drei Personen) daher besonders attraktive Ticketpreise – außerdem gibt´s auch kulinarisch ein schmackhaftes Angebot. Interessenten können sich bis Montag, 18.11 mit unserem Anmeldeformular für das After Work Hockey anmelden, und Stehplatztickets für nur € 10,00 anstatt € 14,00 oder Sitzplatztickets für nur € 18,00 anstatt € 22,00 buchen. Zudem gibt´s wieder das beliebte Riessersee-Menü alle Kollegen und Kolleginnen (1x warme Leberkäsesemmel oder 1 x belegte Semmel & 1 x Getränk nach Wahl) für nur € 6,00 anstatt € 8,10. Anmelden, Krawatte ausziehen, Fanschal umwerfen und ab ins Stadion. Hier geht´s zum Anmeldeformular: bit.ly/scrafterworkhockey

Nur wenige Tage später wartet das nächste Highlight auf alle Weiß-Blauen: Unser traditionell sehr beliebter Tag der Schulen und Vereine findet dieses Jahr am Sonntag, 24.11.2024 um 16 Uhr gegen den EC Peiting statt! Alle Schulen und Vereine der Region sind hierzu herzlichst eingeladen.

Der Eishockeyoberligist bietet dazu attraktive Ticketangebote für alle Vereine und Schulen an. Kinder & Jugendliche bis einschließlich 16 Jahren erhalten Sitzplatzfreikarten. Trainer, Lehrer und alle weiteren Vereinsmitglieder erhalten bei einer Vereins- oder Schulanmeldung (mindestens 5 Personen) über 50% Rabatt auf ihr Sitzplatzticket und zahlen nur € 10,00 für ihr Ticket. Der SC Riessersee hat dazu bereits alle Vereine der Region per E-Mail persönlich eingeladen. Sollten Sie als Verein keine Einladung erhalten haben, so kann das Anmeldeformular hier: bit.ly/scr-schulen-vereine heruntergeladen werden.

Rund um das Heimspiel wird es, neben den Ticketangeboten, auch ein unterhaltsames Rahmenprogramm für alle Fans & Vereinsmitglieder, Schüler- und Schülerinnen des Heimspiels geben. Weitere Infos hierzu folgen in den kommenden Tagen. Der SC Riessersee freut sich auf ein spannendes und unterhaltsames Derby gegen den EC Peiting mit vielen Vereinen und Schulklassen auf den Tribünen des Olympia Eissportzentrums.

Der reguläre Ticketvorverkauf für alle Heimspiele im November läuft bereits auf Hochtouren! Karten gibt es im SCR-Ticket-Onlineshop unter: bit.ly/riesserseetickets

