Scott Valentine bleibt bei den Foxes â€“ Vierte Saison in Bozen fÃ¼r den kanadischen Verteidiger

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia gibt offiziell bekannt, dass eine Einigung über die Vertragsverlängerung mit dem kanadischen Verteidiger Scott Valentine für die Saison 2025/26 erzielt wurde.

Wie bereits bei McClure, dessen Verbleib vor wenigen Tagen bestätigt wurde, handelt es sich auch für die Nummer 44 um die vierte aufeinanderfolgende Saison im Trikot der Foxes.

Der 34-jährige gebürtige Metcalfer (Ontario) hat sich im Laufe der Jahre mit seiner Physis und defensiven Stabilität die Zuneigung der Fans und den Respekt der Gegner erarbeitet und gehört zu den besten Verteidigern im Team. Die vergangene Saison war zudem seine punktbeste Spielzeit bei den Foxes mit 6 Toren in der Regular Season und den Playoffs sowie 16 Assists, insgesamt also 22 Scorerpunkte. Eine derart hohe Torausbeute hatte Valentine in seiner Profikarriere nur in der Saison 2012/13 in der AHL bei den Milwaukee Admirals erreicht. Valentine war außerdem mit einem Plus/Minus-Wert von +12 der drittbeste Verteidiger Bozens in der Regular Season und mit +6 der beste in den Playoffs. Mit durchschnittlich 20 Minuten und 7 Sekunden Eiszeit pro Partie war er nach Simon Bourque und Cole Hults der am meisten eingesetzte Verteidiger – ohne dabei im Powerplay zu spielen, im Gegensatz zu den beiden Ex-Mitspielern. Zudem verbesserte sich der Kanadier deutlich in puncto Disziplin: Während er in der Saison 2022/23 noch 94 Strafminuten und 2023/24 62 Minuten verbuchte, waren es in der letzten Saison nur 18 Minuten. Insgesamt erzielte Valentine in 187 Einsätzen im weiß-roten Trikot 58 Punkte (10 Tore, 48 Assists).

„Ich bin stolz, weiterhin die weiß-roten Farben tragen zu dürfen“, erklärt Valentine. „Jede Saison, in der ich dieses Trikot tragen darf, macht Bozen zu einem immer wichtigeren Teil meines Lebens und dem meiner Familie. Die Region ist voller großartiger Menschen, die sie für uns zu einem zweiten Zuhause gemacht haben. Angesichts des stetig steigenden Niveaus der Liga und der Tatsache, dass wir gegen einige der besten Teams Europas spielen werden, erwartet uns eine Saison voller Herausforderungen. Aber ich kann es kaum erwarten, wieder aufs Eis zu gehen und allen zu zeigen, wie viel Stolz wir in Bozen haben. Wir wollen weiter gemeinsam kämpfen, um unsere Ziele zu erreichen und zu zeigen, was es bedeutet, Teil des HCB zu sein.“

Karriere

Nach seiner Juniorenzeit in der OHL und dem NHL-Draft durch die Anaheim Ducks im Jahr 2009, begann Valentine 2011 seine Profikarriere in der AHL bei den Milwaukee Admirals, wo er drei Spielzeiten verbrachte. 2014/15 beendete er seine Zeit in Nordamerika mit Einsätzen bei den Texas Stars (AHL) und den Idaho Steelheads (ECHL). 2015 begann sein Europa-Abenteuer in der DEL: eine Saison bei den Krefeld Pinguinen, gefolgt von sechs Spielzeiten bei den Augsburger Panthern, mit denen er auch an der Champions Hockey League teilnahm. In Deutschland absolvierte Valentine insgesamt 323 Spiele und sammelte 84 Punkte. Danach wechselte er nach Südtirol, wo er in drei Jahren ein Finale und zwei Halbfinals erreichte.

