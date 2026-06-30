Scott Kosmachuk läuft weiter für die Vienna Capitals auf

Wien. (PM Capitals) Scott Kosmachuk wird auch in der kommenden Spielzeit der win2day ICE Hockey League für die Vienna Capitals auflaufen.

Der 32-jährige Kanadier absolvierte in der Vorsaison verletzungsbedingt nur 13 Spiele für die Caps, dabei gelangen ihm neun Punkte (2 Tore + 7 Assists). In der win2day ICE Hockey League hält der Kanadier bei 129 Punkten (58 Tore + 71 Assists) aus ebenso vielen Grunddurchgangsspielen.

Kosmachuks Engagement bei den Vienna Capitals begann im Dezember 2025. Aufgrund einer hartnäckigen Unterkörperverletzung konnte der Kanadier in seiner ersten Saison in Wien allerdings nur neun Punkte (2 Tore + 7 Assists) in 13 Einsätzen verbuchen. Bevor Kosmachuk nach Wien übersiedelte, absolvierte er in der Saison 2025/26 23 Spiele für den slowakischen Erstligisten Vlci Zilina. Für die Wölfe verzeichnete der Angreifer 14 Punkte (7 Tore + 7 Assists) in 23 Spielen. In der vorangegangenen Spielzeit gewann Kosmachuk mit dem EC Red Bull Salzburg die Meisterschaft der win2day ICE Hockey League. In 26 Grunddurchgangsspielen markierte der Kanadier 27 Punkte (11 Tore + 16 Assists). Davor war der Rechtsschütze in europäischen Topligen unterwegs. Die Spielzeit 2023/24 absolvierte der Kanadier bei Lada Togliatti in der KHL. In 46 Spielen kam der Angreifer auf 27 Punkte (10 Tore + 17 Assists). Davor war Kosmachuk in der finnischen Liga bei TPS engagiert. Für das Team aus Turku verbuchte der Kanadier 17 Punkte (9 Tore + 8 Assists).

Zwischen 2020 und 2022 agierte Kosmachuk erstmals in der win2day ICE Hockey League. In insgesamt 106 Spielen für den EC iDM Wärmepumpen VSV brachte es der heute 32-Jährige auf 109 Zähler (53 Tore + 56 Assists). Vor seinem ersten Engagement in der win2day ICE Hockey League verbrachte Kosmachuk eine Saison in Augsburg in der DEL. In der Fuggerstadt markierte der Kanadier 25 Punkte (10 Tore + 15 Assists). Davor war der im Jahr 2012 in der dritten Runde des NHL-Drafts gewählte Angreifer ausschließlich in Nordamerika tätig. Zwischen 2014 und 2019 absolvierte Kosmachuk 323 AHL-Spiele für die St. John’s IceCaps, Manitoba Moose, Hartford Wolf Pack und die Colorado Eagles. Dabei brachte es der Angreifer auf 157 Punkte (71 Tore + 86 Assists). In der Saison 2015/16 bestritt der Kanadier außerdem acht NHL-Spiele für die Winnipeg Jets.

Statement Scott Kosmachuk „Ich freue mich extrem auf die kommende Saison in Wien. In der vergangenen Spielzeit habe ich aufgrund der Verletzung bereits am 30. Jänner mein letztes Pflichtspiel bestritten. Es war schwierig für mich, dass ich dem Team auf dem Eis nicht helfen konnte. Umso mehr freue ich mich auf einen Neustart in der kommenden Saison in Wien. Die Organisation und die meisten Teamkollegen schon zu kennen und nicht wie in der Vorsaison mittendrin dazuzustoßen, ist auf alle Fälle ein riesiger Vorteil. Ich möchte in der kommenden Spielzeit ein wichtiger Teil des Teams sein und von Anfang an durchstarten. Dafür habe ich zu Hause auch abseits des Eises schon viel gearbeitet.“

Statement Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der Vienna Capitals „Die vergangene Spielzeit verlief für Scott aufgrund seiner Unterkörperverletzung suboptimal. Was er leisten kann, hat er in der Vergangenheit nicht nur in unserer Liga bewiesen. Das wollen wir von ihm auch in der kommenden Saison bei uns in Wien sehen. Wir erwarten, dass Scott hungrig und in top-fitter körperlicher Verfassung Anfang August zum Vorbereitungsstart erscheinen wird.“

Steckbrief Scott Kosmachuk

Position: Angreifer

Geburtsdatum: 24.01.1994

Alter: 32 Jahre

Größe: 180 cm

Gewicht: 84 kg

Schusshand: rechts

Nationalität: Kanada

Seine Karriere in Zahlen

Source: Scott Kosmachuk @ Elite Prospects

351 Wieviel Geld gibst Du bei einem regulären Stadionbesuch zusätzlich zum Eintrittspreis, also für zum Beispiel Getränke, Essen, Merchandising usw. aus? maximal 10 Euro zwischen 10 und 20 Euro zwischen 20 und 50 Euro zwischen 50 und 100 Euro mehr als 100 Euro