Scorpions weiter Spitzenreiter

Mellendorf. (PM Scorpions) Das ist sicherlich äußerst selten. In den vergangenen drei Wochen haben die Hannover Scorpions als Tabellenführer drei Spitzenspiele jeweils gegen einen anderen Tabellenzweiten ausgetragen (Tilburg, Essen und Hamm) und haben die Tabellenspitze weiterhin behaupten können.

Nach dem starken Auftritt in Hamm am vergangenen Sonntag geht es jetzt in die ‚Deutschland-Cup-Pause‘ in der die Spieler von Tobias Stolikowski sich sicherlich mit Recht eine kleine Verschnaufpause verdient haben. Nach einer Woche Erholung geht der Trainingsbetrieb am kommenden Montag dann wieder weiter.

„Sicherlich“, so Sportchef Eric Haselbacher, „ein guter Zeitpunkt schon einmal Rückschau auf die zurückliegende Zeit zu halten.“

Wie auch schon in den vergangenen Jahren sind die Scorpions auch jetzt wieder seit dem dritten Spieltag Tabellenführer der Eishockeyoberliga Nord.

Die Scorpions haben ihre Derby-Erfolgsserie mit dem 24. Sieg in Folge fortgesetzt.

Sowohl in Überzahl als auch in Unterzahl haben die Scorpions bisher sehr gut performt und befinden sich unter den Spitzenteams. In der Scorerliste befinden sich unter den sieben besten Scorern der Liga vier Scorpions Spieler.

„Zusammengefasst“, so Haselbacher „können wir mit dem Start in die neue Saison äußerst zufrieden sein, auch wenn wir wissen, dass im Team noch mehr Potential steckt, dass es gilt in der weiteren Saison aufs Eis zu bringen“.

Das nächste Heimspiel der Scorpions, das sogenannte „Saturday-Night-Game“, findet am Samstag den 16. November 20 Uhr in der ARS Arena statt. Die anschließende „Aftergameparty“ findet mit dem gesamten Team in der Diskothek M1 statt.

